Puente descarta dimitir: «Sé el calvario que me espera, pero no va con mi carácter ni el presidente me lo ha pedido»

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante una rueda de prensa, en la sede del Ministerio, este viernes. Eduardo Parra | EUROPAPRESS

Óscar Puente no se plantea dimitir. El ministro de Transportes defendió este viernes, durante su segunda rueda de prensa tras el trágico accidente ferroviario de Urda, que cualquier decisión sobre su continuidad debe valorarse a partir de los hechos y de las responsabilidades que determine la investigación y no exclusivamente a la presión del momento, «que evidentemente —dijo— es muy grande». Esa presión no ha dejado de crecer desde el miércoles, a izquierda y derecha, y este viernes llevó a la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, a sostener que el ministro «no debería llegar al martes», día en que está prevista su comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso.

Puente aseguró que comparte con el Pedro Sánchez que es inasumible que se hayan producido dos accidentes mortales en la alta velocidad española en lo que va de año, pero rechazó que eso deba conllevar su cese. Es más, presentó su continuidad como una decisión valiente y responsable. «Pasar por esta circunstancia en dos ocasiones en un año no se lo deseo a nadie. Sé lo que me espera, sé el calvario al que me van a someter, encima en campaña electoral», se lamentó. «Sé los insultos, las descalificaciones y los prejuicios de culpabilidad que se me van a atribuir y ya se me están atribuyendo en los próximos días. Por tanto, lo fácil para mí es salir. Pero ni es eso lo que va con mi carácter ni tampoco es lo que el presidente del Gobierno me ha pedido», remarcó.

El ministro aseguró que él tiene claro que es «una persona muy pequeña dentro del proyecto político» del que forma parte y que si creyera que su continuidad perjudica ese problema daría «un paso al lado». Pero insistió en que no cree que así sea. «Voy a seguir adelante tratando de cumplir con mi deber, que es para lo que me han puesto aquí, y que en este caso es dar la cara, explicar, esclarecer y pensar en cómo mejorar el sistema, cómo ofrecerle confianza a la ciudadanía que quiere coger un tren y que quiere hacerlo con sensación de tranquilidad y de seguridad», dijo. En Moncloa y en Ferraz, de momento, cierran filas con él, pero también es cierto que en el conjunto del PSOE sí hay voces que expresan en privado sus dudas sobre la conveniencia de que siga al frente de un departamento enormemente cuestionado a tan solo un mes de las elecciones para el 29 de noviembre.

El ministro de Transportes señala directamente a los controladores de Atocha: «Tenían a la vista lo que estaba sucediendo»

Óscar Puente insiste en señalar a los operarios del centro de control de Atocha como responsables del accidente ferroviario de Urda. Sin apenas autocrítica, defiendió que hasta el momento no hay una sola prueba de que la tragedia pueda tener origen en la gestión de su departamento. El titular de Transportes señaló este viernes directamente a los controladores de Adif por las decisiones que precedieron al siniestro de Toledo, que, hasta el momento, se ha saldado con 69 víctimas mortales y cerca de 200 heridos.

El ministro responsabilizó a los trabajadores porque, recordó, podían ver en sus pantallas dónde estaban los trenes y disponían de normas precisas que impedían autorizar la marcha del AVE mientras el Iryo permaneciera detenido delante.

Leer más: ¿Por qué no saltaron las alarmas en el centro de control de Atocha? Cinco personas debían vigilar el tren que reanudó la marcha

«Los que estaban en el centro de control tenían a la vista lo que estaba sucediendo». Puente recalcó que las pantallas del Centro de Regulación y Control (CRC) de alta velocidad de Adif, situado en Atocha, funcionaban y que los trenes aparecían localizados. La información estaba allí.

«El maquinista no sabe qué tiene delante», remarcó. Tampoco conocía las órdenes impartidas a otros convoyes ni podía comprobar si habían logrado reanudar la marcha. «No tiene esa información, el que la tiene es el centro de control». El conductor del AVE dependía de las instrucciones recibidas desde Madrid, reiteró de manera machacona.

Leer más: Los documentos que prueban el error en el protocolo ferroviario utilizado por el centro de control de Atocha

El ministro enumeró dos reglas que, a su juicio, debían haber impedido el accidente. Si dos trenes ocupan el mismo cantón, el situado detrás no puede avanzar hasta que el anterior despeje la vía. Si procede circular sin protección automática, debe hacerse a la vista, a un máximo de 40 kilómetros por hora en este supuesto. Y ambas se incumplieron —según Puente— desde Atocha.

«No se mueve al tren de detrás hasta que no haya iniciado la marcha el tren de delante». Puente calificó esas precauciones de «elementales y básicas» y recalcó que los responsables de circulación contaban con instrucciones concretas para aplicarlas. Sin embargo, el AVE recibió una autorización de «marcha normal» mientras el Iryo seguía inmovilizado a la entrada de Urda.

Leer más: Qué pasa cuando los sistemas ferroviarios de control dejan de funcionar

La acusación del ministro alcanzó también lo ocurrido durante los minutos siguientes. A las 8.48, la maquinista del Iryo comunicó nuevamente que no podía reiniciar el sistema LZB y continuaba detenida. En Atocha recibieron ese aviso, pero —afirmó Puente— no consta en las grabaciones aportadas una orden para frenar al AVE que se acercaba por detrás. Cinco minutos después se produjo el choque.

Durante los 17 minutos transcurridos desde la autorización hasta el choque, la orden tampoco se corrigió. El titular de Transportes el miércoles ya había examinado una reproducción de los movimientos, conocida como moviola, en la que los trenes aparecían situados. Este viernes insistió en que el sistema había cumplido su primera función: detener los convoyes.

Leer más: El AVE que embistió al Iryo en la tragedia de Urda iba a una velocidad entre 160 y 200 kilómetros por hora

Puente también rechazó que el estrés justificara la orden. Recordó que el trabajador (de 28 años, dos años de experiencia y en el mismo puesto desde febrero) llevaba dos horas de servicio y que los convoyes estaban parados al comenzar la incidencia. El responsable de circulación contaba con un auxiliar y existía supervisión en la sala.

«El ser humano es solo la última ratio». La cadena de seguridad, según el ministro, actuó hasta la intervención del centro de mando. Desde ese instante, las decisiones sobre los movimientos y las condiciones de circulación correspondieron a quienes manejaban el tráfico ferroviario desde Atocha, una vez perdida la supervisión continua del LZB.

La insistencia en las actuaciones del centro no llevó a Puente a dar por cerrada la investigación. «No voy a utilizar ningún trabajador como escudo», aseguró. Tampoco descartó deficiencias en la organización o en los procedimientos de vigilancia de las órdenes. «Si la investigación demuestra fallos en los controles actuaremos en consecuencia». Reconoció, además, que «nadie es infalible».

Ante las preguntas sobre responsabilidades, su respuesta fue: «No soy juez». Insistió en que disponía de hechos objetivos para describir lo ocurrido, pero remitió a las investigaciones la determinación de responsabilidades. También diferenció Urda de Adamuz, donde los análisis de laboratorio todavía no habían despejado las incógnitas.

La secuencia que expuso para apuntalar sus acusaciones contra Atocha empezó a las 8.31 del miércoles, cuando un problema de comunicación entre equipos informáticos de Urda dejó sin transmisión al LZB en 63 kilómetros de la línea Madrid-Sevilla. Los trenes afectados se detuvieron automáticamente y la explotación pasó a una situación degradada, regulada por instrucciones específicas de seguridad.

A las 8.36, el centro autorizó al AVE 2080 a reanudar la marcha con normalidad. Cinco minutos más tarde, a las 8.41, transmitió una instrucción similar al Iryo 6076. La conductora de este último convoy no consiguió ponerlo en movimiento y a las 8.48 volvió a comunicar su inmovilización. El impacto llegó a las 8.53.

Los audios filtrados por Transportes la misma noche del miércoles recogen cómo Atocha ordenó al maquinista del AVE desconectar y volver a conectar el LZB y circular al amparo del bloqueo de señalización lateral (BSL) con «marcha normal». Las comunicaciones también registran dudas internas sobre el procedimiento. Otro maquinista afectado por la misma avería corrigió una instrucción semejante y reclamó circular a la vista.

La consigna COI 01/25 de Adif exige que el cantón esté libre antes de autorizar determinadas reanudaciones bajo BSL, con una previsión equivalente para el procedimiento LZB4. También establece precauciones cuando se detectan circuitos ocupados. Los investigadores deberán comprobar qué información estaba disponible en cada puesto y qué condiciones regían exactamente las autorizaciones.

La Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes (AITAT) examina una posible «cadena de averías, instrucciones y acciones» sin que intervinieran las barreras necesarias. Su informe inicial mantiene abiertas las hipótesis. Los registradores de ambos trenes permanecen bajo custodia de la Guardia Civil, a la espera de extraer sus datos bajo supervisión judicial.

Puente reconoció que aún se desconoce qué originó la caída de las comunicaciones del LZB. Defendió, sin embargo, que esas incidencias están previstas en los protocolos y que no cuestionan por sí solas la seguridad del sistema. Según sus cifras, durante el 2026 se registraron 170 episodios, tres cuartas partes asociados a robos, vandalismo, obras, mantenimiento o fenómenos meteorológicos.

Trece de esas incidencias afectaron al tramo de Urda, la última el 14 de octubre. El ministro negó que se tratara de un sector especialmente conflictivo y comparó esas cifras con las de los dos ejercicios anteriores, que, según aseguró, fueron superiores.

También defendió la fiabilidad del LZB y explicó que su sustitución por ERTMS respondió a las exigencias europeas de interoperabilidad y a la evolución industrial. Las obras de instalación del nuevo sistema en unos 470 kilómetros concluyeron en junio del 2026, según detalló, pero todavía restan comprobaciones, validaciones y autorizaciones para su puesta en servicio.