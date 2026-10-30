Óscar Puente, del chiste al luto en siete días

1/12 La campaña de Telepizza. 22-10-2026. Aunque en su diana suele estar el PP y Vox, en su muro también se cuelan otros protagonistas. En esta ocasión compartió una publicación de otra cuenta que muestra largas colas en un Telepizza para conseguir una vivienda. 2/12 La entrevista de Feijoo. El pasado martes publicó seis entradas sobre la entrevista que le hicieron a Alberto Núñez Feijoo en «Más de uno», en Onda Cero. «Incompetencia absoluta» o «qué desastre de ser humano», fueron sus comentarios. 3/12 Con Giró, en La Sexta. El miércoles 21, una semana antes del accidente, fue invitado a «Cara al show», el programa de Marc Giró, donde protagonizó un «sketch» en un ascensor averiado, que le sirvió para hacer el siguiente comentario: «Vaya por Dios, como si no tuviéramos bastante con la Renfe ya». Al día siguiente, en X, confesó habérselo pasado «en grande». 4/12 Flávio Bolsonaro. 26-10-2026. El pasado lunes llegó a registrar 25 entradas, muchas de ellas relacionadas con las elecciones de Brasil. En una de ellas llamó «golpista» a Bolsonaro al no reconocer inicialmente la victoria de Lula. 5/12 Vito Quiles. 26-10-2026. Sobre una información acerca de la orden de búsqueda y captura de Vito Quiles para notificarle la apertura de juicio, señaló: «Pero cómo puede ser, si dice Borja, el moderado, que es buen chaval». 6/12 Santiago Abascal. 26-10-2026. El lunes se hizo eco de una publicación que tildaba a Aída Nízar como «un desecho de la farándula mediática sin actividad conocida», y él comentó: «Un respeto. Aída ha trabajado tanto como Abascal». 7/12 Borja Sémper. 26-10-2026. Cita un tuit en el que Borja Sémper se alegra mucho de «la distancia, con argumentos, y principios políticos» que Pablo Casado marca con Vox. Con ironía, señala, que «hoy se alegra de lo contrario». 8/12 Jon Echeverría, candidato del PP. 27-10-2026. Ese mismo día, el ministro de Transporte compartió un fragmento de una intervención de Jon Echeverría, candidato del PP por Guipúzcoa, y escribió: «Qué momentazo amigos. Habla Pocholín Jon....». 9/12 Figaredo, diputado de Vox. 27-10-2026. ? El miércoles, día en el que llegó a publicar 26 contenidos, compartió una entrada del programa «Mañaneros» de TVE sobre Figaredo, al que calificó de «Milei de pequeñito, versión barrio de Salamanca» 10/12 Medios nacionales. 27-10-2026. El día antes del accidente de Urda, el ministro publicó capturas de titulares de varios medios nacionales por destacar informaciones que insinuaban un posible fraude electoral el pasado domingo en Brasil. 11/12 Las elecciones de Brasil. 28-10-2026. ? A las 9.08 del miércoles, cuando ya se había producido el choque entre los dos trenes en Toledo, el ministro escribió: «La superioridad moral de la izquierda», sobre un post que compara la reacción de Lula cuando supo que iba a ser encarcelado y la huida de Flávio Bolsonaro. 12/12 José Luis Martínez Almeida. Martínez Almeida añadió «exacto» a una publicación de Más Madrid que le acusaba de no hacer nada para regular los alquileres. Puente sobreescribió: «Como en vivienda, que sí que tienes competencias, y es todo lo que haces».

A las 8.54 horas del miércoles chocaron un AVE y un Iryo en Urda. De momento, van 74 muertos. 14 minutos después, el ministro de Transportes seguía publicando en X, pero de otra cosa. «La superioridad moral de la izquierda», en relación a la huida de Flávio Bolsonaro de Brasil después de que Lula ganara las elecciones. Óscar Puente es, quizás, el integrante del Gobierno con más actividad en redes sociales. El pasado martes llegó a publicar 26 entradas en X, frente a las seis del día del accidente. Es el estilo de un ministro que hace una semana bromeaba con Mar Giró en La Sexta sobre las averías de los trenes —«vaya por Dios, como si no tuviéramos bastante con la Renfe ya», dijo—, y que desde que ha llegado al cargo ha convertido su cuenta de X en un despacho paralelo. Le confesó a Giró que pasan «fracciones de segundo» desde que se levanta hasta que coge el móvil para consultar la red social. «Mi mano izquierda va a la mesilla y lo primero que hago es abrir X», dijo entre risas. Añadió que depende de la jornada, pero que suele publicar entre 12 y 20 al día. «Es poco, tengo capacidad creativa para más, pero me tengo que contener», apuntó. Sobre lo que opinan sus allegados, e incluso Pedro Sánchez, reconoció que lo dan por «imposible».

Del tono distendido que mantuvo durante la entrevista a su comparecencia ante los medios del pasado miércoles, en la que habló de una orden errónea, y descartó dimitir, han pasado solo siete días. Un calendario corto, pero con un amplio registro digital. Él dice, se lo dijo Giró, que no se arrepiente de los insultos que prodiga. Sus críticos opinan que un ministro no debería entrar a todo. Ahora le toca dar explicaciones que no caben en 280 caracteres.