Óscar Puente, del chiste al luto en siete días
ESPAÑA
El día previo al accidente en Urda, el ministro de Transporte publicó 26 tuits; el miércoles, solo seis30 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
A las 8.54 horas del miércoles chocaron un AVE y un Iryo en Urda. De momento, van 74 muertos. 14 minutos después, el ministro de Transportes seguía publicando en X, pero de otra cosa. «La superioridad moral de la izquierda», en relación a la huida de Flávio Bolsonaro de Brasil después de que Lula ganara las elecciones. Óscar Puente es, quizás, el integrante del Gobierno con más actividad en redes sociales. El pasado martes llegó a publicar 26 entradas en X, frente a las seis del día del accidente. Es el estilo de un ministro que hace una semana bromeaba con Mar Giró en La Sexta sobre las averías de los trenes —«vaya por Dios, como si no tuviéramos bastante con la Renfe ya», dijo—, y que desde que ha llegado al cargo ha convertido su cuenta de X en un despacho paralelo. Le confesó a Giró que pasan «fracciones de segundo» desde que se levanta hasta que coge el móvil para consultar la red social. «Mi mano izquierda va a la mesilla y lo primero que hago es abrir X», dijo entre risas. Añadió que depende de la jornada, pero que suele publicar entre 12 y 20 al día. «Es poco, tengo capacidad creativa para más, pero me tengo que contener», apuntó. Sobre lo que opinan sus allegados, e incluso Pedro Sánchez, reconoció que lo dan por «imposible».
Del tono distendido que mantuvo durante la entrevista a su comparecencia ante los medios del pasado miércoles, en la que habló de una orden errónea, y descartó dimitir, han pasado solo siete días. Un calendario corto, pero con un amplio registro digital. Él dice, se lo dijo Giró, que no se arrepiente de los insultos que prodiga. Sus críticos opinan que un ministro no debería entrar a todo. Ahora le toca dar explicaciones que no caben en 280 caracteres.