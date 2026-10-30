Puente cambió los puestos técnicos de Renfe y Adif por afines políticos

El ministro Óscar Puente en una rueda de prensa este viernes. Juan Barbosa | REUTERS

El presidente de Renfe dirigía los autobuses de Valladolid. Su número dos era el jefe de tráfico de esos mismos autobuses. Óscar Puente ha llenado de afines la cúpula del ferrocarril público: desde que llegó al Ministerio de Transportes, en noviembre del 2023, una veintena de personas de su entorno, del de Álvaro Fernández Heredia, del de Ximo Puig o del PSOE han ocupado puestos de mando en el Ministerio, Renfe y Adif. Varios no tenían experiencia ferroviaria. Algunos fueron los únicos candidatos admitidos. Para otros, cambiaron los requisitos de la plaza.

Heredia, ingeniero de Caminos y doctor en Infraestructuras del Transporte, dirigió Auvasa entre el 2019 y el 2023, con Puente de alcalde. Antes había sido director gerente de la EMT de Madrid durante el mandato de Manuela Carmena (Más Madrid). Hoy preside Renfe. José Alfonso Gálvez, licenciado en Ciencias Ambientales y su jefe de tráfico en Auvasa, se presentó a una plaza de Renfe siendo director general en el Ministerio. Había 28 aspirantes y solo él fue admitido.

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Seis meses después ya era el número dos de la compañía. Marta Serrano, ingeniera de Caminos y secretaria general de Transporte Terrestre con Puente, hizo el mismo camino: pasó a una dirección de Renfe que desapareció siete meses después. Ismael Bosch, politólogo y jefe de gabinete de Puente en la alcaldía, entró en agosto del 2025 en el consejo de Renfe Viajeros. Ese mismo día se incorporaron dos consejeros procedentes de Airbus y Amadeus.

«En la gestión pública se lidera con humildad y respeto a los equipos. Si eso lo cambias por temeridad y arrogancia y destrozas los equipos, corres riesgos». Así resume una fuente del sector ferroviario lo ocurrido desde la llegada de Puente. La profesionalización de los equipos que había iniciado su antecesora, Raquel Sánchez, se frenó en seco, coinciden las fuentes consultadas por este diario. «Puente quiere más perfil político que gestión». Y el presidente de Renfe ejecuta: «Heredia solo ficha a ingenieros de Caminos que vienen con sesgo político».

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En varios casos, las condiciones de la plaza cambiaron antes del nombramiento. Durante al menos 25 años, las convocatorias para la secretaría general de Renfe exigieron ser abogado del Estado. La de este año, no. Desde julio ocupa el puesto José María Vicent, licenciado en Derecho, que coincidió con Heredia en el Ayuntamiento de Madrid cuando este dirigía la EMT. Para el puesto que depende de él, Renfe sí exige ser abogado del Estado.

Carlos María Juárez, ingeniero de Caminos, exdirector de Planificación de Adif y miembro de la Ejecutiva del PSE, es director general del Sector Ferroviario después de que se eliminara el requisito de ser funcionario. Una dirección de Alta Velocidad se declaró desierta y se reconvocó al día siguiente con requisitos más estrechos. Otra, la de Desarrollo de Negocio y Planificación, se creó sin convocatoria. Y Renfe tiene desde julio un director de Emergencias Operativas, Carles Montaña, licenciado en Ciencias de la Información y consultor de comunicación de crisis, sin experiencia ferroviaria.

La secretaría general de Renfe estaba reservada a abogados del Estado. Hoy la ocupa un exconsejero de la EMT

Del entorno de Ximo Puig proceden, entre otros, el periodista Pere Rostoll, que fue su jefe de prensa y hoy es director de Comunicación del Ministerio, y Salvador Almenar, también periodista y exdirector general de Interior de la Generalitat, que dirige el Gabinete de Presidencia de Adif. Roser Obrer, doctora ingeniera de Caminos y directora general con Puig, es gerente de Servicio Público Este de Renfe. Joan Calabuig, exdiputado autonómico, nacional y europeo, coordina el Corredor Mediterráneo. Josep Enric García Alemany, ingeniero de Caminos y exdirector de la EMT de València, fue el único admitido para dirigir Rodalies, y su nombramiento se conocía ocho días antes de resolverse el proceso. Fue cesado en enero, tras el colapso del servicio en Cataluña.

Otros llegaron del autobús. Rafael Cortés, ingeniero de Caminos con nueve años en Avanza y tres en Interbus, asumió la dirección general de Renfe Viajeros y fue destituido a los nueve meses. Antonio García Pastor, doctor ingeniero de Caminos y exdirector de Operaciones de Avanza, dirige la Estrategia Global de Renfe tras ser el único admitido entre 17 candidatos.

Adif, en familia

«En Adif sucede igual que en Renfe», señalan las mismas fuentes. En Adif manda Luis Pedro Marco de la Peña, con trayectoria en la red ferroviaria vasca y viceconsejero de Infraestructuras y Transportes del Gobierno vasco hasta el día antes de su nombramiento. Luis Llamas, director general de Adif Alta Velocidad, tiene a su pareja al frente del proyecto del AVE a La Meca y a su hermano como director de Coordinación, ambos en áreas que dependen de él. «Renfe es más opaca que Adif», apunta una de las fuentes consultadas.

Una plaza se declaró desierta y se reconvocó al día siguiente con requisitos más estrechos

La empresa ha recolocado además a dos antiguos altos cargos señalados en investigaciones sobre adjudicaciones: el expresidente Ángel Contreras, mencionado por la UCO en el caso Koldo, al que Puente nombró y cesó en menos de un año, y Juan Pablo Villanueva, destituido como director general en el 2025.

Los nombres cambiaban arriba. Abajo, el servicio se hundía. A principios del 2026, menos de la mitad de los AVE y trenes de larga distancia de Renfe llegaba en hora. La alta velocidad perdió casi uno de cada cinco viajeros entre enero y abril, y la media distancia, uno de cada diez en el 2025. El Ministerio recortó las indemnizaciones por retraso. Y la red suma tres accidentes mortales en diez meses: Adamuz, Gelida y, este miércoles, Urda, con más de un centenar de muertos.