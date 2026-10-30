El PSOE pacta los presupuestos de Navarra con Bildu antes del inicio de la campaña electoral

Jesús Diges | EFE

«Nunca pactaré con Bildu. ¿Cuántas veces quiere que se lo repita? Nunca», le respondía Pedro Sánchez, entonces candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno a un periodista navarro en una entrevista en la televisión autonómica. Era el 2015 y el «muro» democrático que entonces promovía el líder socialista aguantó en pie unos pocos meses. Hasta que en el 2018 necesitó los votos para garantizar el éxito de la moción de censura contra Mariano Rajoy.

Desde entonces, Bildu se ha convertido en el socio más fiable del PSOE en Madrid, el que más veces ha votado a favor de sus propuestas, mientras que, a cambio, como confesó Arnaldo Otegi en una reunión con la cúpula de su partido para justificar el respaldo a los de Sánchez, «nuestros presos irán saliendo de la cárcel».

No solo presos con delitos de sangre. De la mano de Santos Cerdán, el PSOE navarro rompió el cordón sanitario a los herederos de Batasuna y les cedió la alcaldía de Pamplona para blindar la presidencia de su protegida, María Chivite, en la Comunidad tras las elecciones del 2023.

En este mandato, Chivite se ha mantenido leal a las condiciones pactadas por Santos Cerdán antes de que la corrupción acabara con su carrera. La presidenta navarra ha sacado adelante todos sus presupuestos con los votos clave de Bildu y la estabilidad de su gabinete ha estado siempre garantizada. Incluso cuando las sospechas sobre supuestas irregularidades en las adjudicaciones de obra pública han afectado a la propia Chivite y a su entorno personal y político más próximo.

El broche a esa relación preferente entre ambas formaciones llegó este mismo viernes, a solo dos semanas del inicio formal de la campaña electoral del 29N. El Gobierno de Navarra confirmó que el acuerdo firmado este viernes con EH Bildu, que se compromete a abstenerse en la votación del proyecto en el pleno del Parlamento Foral del 17 de diciembre, le permitirá aprobar las últimas cuentas del mandato.

Firma oficial

Se trata de los Presupuestos más altos de la historia de Navarra, dotados con 7.284,8 millones de euros, un 8,1 % más que las cuentas de este año. Fue el consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, junto a los tres vicepresidentes de Navarra, y la portavoz de Bildu, Laura Aznal, acompañada por el parlamentario Adolfo Araiz, quienes oficializaron en el Palacio de Navarra el acuerdo para la aprobación de los Presupuestos.

Tras suscribir el acuerdo, el consejero Arasti afirmó que «hablamos de un documento de consenso amplio que cubre todas las áreas de trabajo del Ejecutivo navarro y que recoge también las prioridades compartidas de las fuerzas que componen el Gobierno de Navarra y también del socio externo presupuestario», señaló.