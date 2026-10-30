«Hay que paralizar la red de alta velocidad española, debe haber miedo a ir en tren»

Mónica Pérez Vilar
Mónica P. Vilar REDACCIÓN / LA VOZ

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Samper en un acto en el Congreso el pasado 8 de octubre
Samper en un acto en el Congreso el pasado 8 de octubre Diego Radamés || EP

Mario Samper, de la Asociación de Víctimas de Adamuz, lamenta que el colectivo acertase en sus peores augurios al advertir que una tragedia como la que vivieron en enero volvería a pasar

30 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Mario Samper viajaba en el Alvia que el pasado 18 de enero sufrió una colisión con un tren Iryo en Adamuz (Córdoba). Aquel choque dejó 46 víctimas mortales y casi 150 heridos. Desde el miércoles,

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