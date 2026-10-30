«Hay que paralizar la red de alta velocidad española, debe haber miedo a ir en tren»

Samper en un acto en el Congreso el pasado 8 de octubre Diego Radamés || EP

Mario Samper viajaba en el Alvia que el pasado 18 de enero sufrió una colisión con un tren Iryo en Adamuz (Córdoba). Aquel choque dejó 46 víctimas mortales y casi 150 heridos. Desde el miércoles,