«Hay que paralizar la red de alta velocidad española, debe haber miedo a ir en tren»
REDACCIÓN / LA VOZ
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
Mario Samper, de la Asociación de Víctimas de Adamuz, lamenta que el colectivo acertase en sus peores augurios al advertir que una tragedia como la que vivieron en enero volvería a pasar30 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Mario Samper viajaba en el Alvia que el pasado 18 de enero sufrió una colisión con un tren Iryo en Adamuz (Córdoba). Aquel choque dejó 46 víctimas mortales y casi 150 heridos. Desde el miércoles,