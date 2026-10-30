El padre del actor César Vicente y el hermano de Curro Vázquez, confirmados entre las víctimas mortales del accidente ferroviario en Toledo

El actor César Vicente, en una imagen de archivo Europa PRess

El actor sevillano César Vicente confirmaba en las últimas horas la muerte de su padre en el accidente ferroviario en Urda (Toledo). «Siento tu peso en mi pecho, en mi corazón. No hay alma que pueda quitarme esta pena», ha afirmado en un mensaje en sus redes sociales, recogido por Europa Press. «Seguiré escuchando Bambino todas las tardes (...). No dudes que cambiaré el mundo con arte y amor. Descansa, papá», ha concluido su despedida el actor de Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar, o Los Tigres, de Alberto Rodríguez.

Antonio Vázquez, también víctima confirmada

Finalmente Antonio Vázquez, hermano del torero Curro Vázquez y apoderado de Pablo Aguado en la actualidad, muy vinculado familiar y laboralmente a la familia Rivera Ordóñez, ha sido confirmado entre las víctimas mortales del accidente en Urda. Terminan así horas de incertidumbre y confusión, ya que la familia llegó a pensar que se encontraba entre los heridos más graves y que estaba hospitalizado. El periodista Carlos Quílez confirmaba en Y ahora Sonsoles la fatal noticia.

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Cayetano Rivera, sobrino de Curro Vázquez, publicaba en sus redes sociales un emotivo mensaje de solidaridad con todas las víctimas y familiares de los afectados del accidente, que desafortunadamente, también le ha tocado de cerca: «Voy para Madrid y es inevitable pensar en cuántos de los coches que van en el mismo camino lo hacen porque tienen alguna persona querida en el accidente de trenes, y cuántos de ellos habrán encontrado un rayo de luz entre tanta niebla y cuánto habrán perdido la esperanza. Todo mi cariño y toda mi fuerza para todos».

Durante la tarde del miércoles, horas después del terrible accidente y tras una incesante búsqueda, la familia de Antonio Vázquez recibió la noticia de su localización en el Hospital Universitario de Toledo. Algo que resultó ser un error debido al descontrol informativo del momento: «El nombre de mi padre aparece en la base de datos, pero aquí no está, nadie sabe nada, ni la Guardia Civil. Pensamos si lo han derivado a Madrid», explicaba su hijo Fran desde el centro hospitalario al que se trasladó personalmente con la esperanza de encontrarse con su progenitor. Algo que finalmente no ha ocurrido.