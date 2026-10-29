Investigan un suceso en el que un hombre apareció muerto y una mujer herida en Las Palmas

Coche de la Policía Nacional en una imagen de archivo.





C.

La investigación sobre la muerte de un hombre y las lesiones de una mujer apuñalada —hallados en la madrugada de este miércoles, hacia las cinco horas, en una vivienda de la carretera de Almatriche, en Las Palmas de Gran Canaria— permanece bajo secreto de sumario, según informó ayer la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). En la actualidad, el caso está en manos del juzgado de guardia. Conforme avance la fase preliminar, se determinará el órgano competente; en particular, si se remitirá a los juzgados de Violencia sobre la Mujer o a los de instrucción ordinaria.

Eran pareja

La Policía Nacional confirmó que ambas personas eran pareja. Mientras el varón presentaba un corte en el cuello, la mujer fue atendida de varias heridas por arma blanca, algunas graves que motivaron su traslado inmediato a un centro hospitalario de la capital grancanaria, sin que por ahora haya trascendido su evolución. Tampoco se conoce si tenían denuncias previas por delitos de maltrato.

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Hasta el inmueble se desplazaron a primera hora efectivos de la Policía Judicial y de la Policía Científica para instruir las diligencias e investigar los hechos, tras activarse el protocolo para delitos violentos. Entretanto, el equipo forense practica la autopsia del cadáver. Las autoridades aún no han catalogado oficialmente el suceso como un caso del sistema VioGén.