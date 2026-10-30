Recuperar el mantenimiento ferroviario

Trabajos de los equipos de emergencia en el lugar del accidente de Urda Susana Vera | REUTERS

El choque entre un AVE y un Iryo en Urda (Toledo) ha dejado decenas de víctimas y una pregunta incómoda: cómo ocurre algo así en una de las redes de alta velocidad más extensas del mundo, apenas nueve meses después de la tragedia de Adamuz. La Justicia deberá establecer las causas, y conviene ser prudentes. Pero lo que ya se conoce permite una lectura técnica y rigurosa lejos de opiniones de tertulia televisiva que no podemos eludir.

Todo apunta a un cúmulo de errores encadenados. El primero, el fallo del sistema LZB en un tramo de la línea Madrid-Sevilla, que obligó a circular en modo degradado. El segundo, humano y organizativo: según las comunicaciones difundidas, el puesto de mando autorizó la reanudación de la marcha con un tren detenido en el cantón, mediante una orden de rebase de una señal en rojo. Por cierto para los que nos leen, un cantón en términos ferroviarios es cada uno de los tramos de vía en que se divide la línea para que nunca coincidan dos trenes en el mismo.

El tercero, que el segundo tren tenía la obligación de circular con marcha a la vista, dado que la señal era absoluta. Esto implica avanzar preparado para detenerse ante cualquier obstáculo, respetando las distancias de frenado y sin superar los 50 km/h. Sin embargo, las informaciones apuntan a que circulaba a una velocidad de entre 160 hasta los 200 km/h. Para los no profanos, circular con marcha a la vista es una forma de conducción que obliga al maquinista a mantener el control del tren de manera que pueda detenerlo ante cualquier obstáculo que encuentre en la vía, respetando las distancias de frenado.

La señal absoluta no se negocia. Aunque se autorice el rebase, quien conduce debe cumplir la reglamentación. Puede haber un error de interpretación, pero eso no exime de aplicar la norma. Ahora bien, también cabe un fallo de señalización: el tren debía haberse detenido por sí solo, y un sistema de seguridad no puede depender de que nadie se equivoque. Por eso la pregunta de fondo no es solo quién falló, sino por qué fallaron a la vez tantas barreras.

Aquí entra lo que venimos reclamando muchos de un tiempo a esta parte. Pedíamos coordinación entre las empresas que operan sobre la infraestructura, mejores obras y la recuperación del mantenimiento. No es una consigna: es ingeniería. Una red compleja, con administrador de infraestructura, operadores, contratistas y múltiples sistemas de señalización y control, solo es segura si todos trabajan con protocolos comunes, información compartida y responsabilidades claras.

Resulta incomprensible que un sistema que lleva funcionando treinta años falle ahora más. Un sistema envejecido no es peligroso por antiguo, sino cuando se le exige lo mismo con menos cuidado. Mantener significa revisar, anticipar y sustituir antes de que el fallo llegue, con personal cualificado y estable, presupuesto sostenido y ciclos de renovación planificados. Y si el diagnóstico lo aconseja, renovar sin miedo los sistemas que han agotado su vida útil.

Esa es la cultura que hay que recuperar y que siempre existió: la del mantenimiento preventivo y predictivo como prioridad de inversión, y no como partida que se recorta cuando aprietan los presupuestos. Una cultura que incluya formación continua en normativa y factores humanos, y procedimientos que impidan que una orden verbal cuestione una regla de seguridad.

Las víctimas y sus familias merecen respuestas rigurosas, no culpables precipitados. Y merecen que de esta tragedia salga un ferrocarril más seguro. La alta velocidad es un orgullo del país, pero un orgullo que se conserva cada día, con ingenieros, técnicos y recursos que mantengan lo que tanto costó construir.