La investigación revela que un tercer tren siguió circulando por la vía contraria después del siniestro hasta parar cerca del accidente de Urda

Melchor Sáiz-Pardo MADRID / COLPISA

ESPAÑA

El ministro de Transportes, Óscar Puente, en el lugar del accidente ferroviario en Urda
El ministro de Transportes, Óscar Puente, en el lugar del accidente ferroviario en Urda Ismael Herrero

La AITAT y la Guardia Civil ya han certificado que otro maquinista corrigió una orden de avanzar con normalidad en pleno caos por la caída de los sistemas de seguridad

31 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La tragedia de Urda pudo ser todavía peor. En medio del caos del miércoles por la mañana, un tercer tren siguió circulando y otro maquinista, de un cuarto convoy, corrigió una orden equivocada de Atocha,

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