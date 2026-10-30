La investigación revela que un tercer tren siguió circulando por la vía contraria después del siniestro hasta parar cerca del accidente de Urda
MADRID / COLPISA
ESPAÑA
La AITAT y la Guardia Civil ya han certificado que otro maquinista corrigió una orden de avanzar con normalidad en pleno caos por la caída de los sistemas de seguridad31 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La tragedia de Urda pudo ser todavía peor. En medio del caos del miércoles por la mañana, un tercer tren siguió circulando y otro maquinista, de un cuarto convoy, corrigió una orden equivocada de Atocha,