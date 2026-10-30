La investigación revela que un tercer tren siguió circulando por la vía contraria después del siniestro hasta parar cerca del accidente de Urda

El ministro de Transportes, Óscar Puente, en el lugar del accidente ferroviario en Urda Ismael Herrero

La tragedia de Urda pudo ser todavía peor. En medio del caos del miércoles por la mañana, un tercer tren siguió circulando y otro maquinista, de un cuarto convoy, corrigió una orden equivocada de Atocha,