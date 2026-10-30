Iberia y Air Europa refuerzan sus vuelos a Andalucía y topan los precios

Un avión de Iberia, en una fotografía de archivo. Quique Curbelo | EFE

Iberia incrementó con catorce vuelos las conexiones de ayer entre Madrid y Andalucía para paliar los problemas de transporte derivados del accidente. Esto supone un aumento del 42 % en el número de plazas disponibles, hasta las 1.080, en las rutas Madrid-Málaga y Madrid-Sevilla. Además, hoy ofrecerá 1.760 asientos extra, el doble de los planificados. El precio máximo de los vuelos de la aerolínea entre Madrid y Andalucía está limitado a 99 euros por trayecto en clase turista, y a 149 euros para la superior, hasta el 8 de noviembre. Por su parte, Air Europa fleta un vuelo adicional desde el miércoles a Málaga y dos a Sevilla; uno con frecuencia diaria y otro los martes, jueves y viernes.

Sin embargo, la suspensión de la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía tras el accidente ferroviario de Urda cercenó las conexiones entre la capital y las ocho provincias andaluzas, impidiendo incluso llegar en tren hasta Almería. Antes del siniestro, la alta velocidad permitía conectar Madrid y Sevilla en aproximadamente dos horas y media; ahora, con el servicio cortado, la conexión ferroviaria entre ambas ciudades asciende a casi ocho horas como mínimo. Para llegar a la capital andaluza desde Madrid este jueves en tren, la opción más rápida consistía en tomar un tren de Media Distancia hacia Mérida (en Badajoz) y desde allí coger un enlace regional hacia Sevilla en la línea Mérida-Los Rosales-Sevilla, con una duración estimada de entre ocho y nueve horas.