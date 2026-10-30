«Si se hubiera investigado correctamente en Angrois, lo de Urda no habría ocurrido»

Mónica Pérez Vilar
MÓNICA P. VILAR REDACCIÓN / LA VOZ

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

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0003_202610G30P11991 Diego Radamés || EP

La rabia y la indignación reviven entre miembros de la Plataforma Víctimas del Alvia 04155, como Jesús Domínguez, que ve en las declaraciones del Gobierno sobre Urda el mismo guion de Angrois: «Buscar un cabeza de turco»

30 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Jesús Domínguez viajaba con su familia hacia Santiago en el Alvia 04155 que descarriló en la curva de A Grandeira, en Angrois. Los cuatro sobrevivieron a una tragedia que dejó 80 víctimas mortales y más

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