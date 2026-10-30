Los heridos en el siniestro ferroviario de Urda: «Ahora ves en la tele muchas cosas de las que han pasado y no te lo crees»

Donación de sangre en el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid este jueves por la mañana Ricardo Rubio | EUROPAPRESS

Un grupo de civiles se aproxima a la zona cero del accidente. Es una singularidad, puesto que tras decretarse el secreto de sumario, casi nadie, salvo los equipos de rescate, pueden hacerlo. Son familiares de víctimas que, ante la desesperación y la falta de respuestas, decidieron aproximarse para poder dar muestras de ADN o poder señalar con el dedo a un familiar y reconocerlo. La prioridad es dejar atrás el dolor de la incertidumbre, que agarra fuerte y no suelta a las víctimas que aún no han dejado de sufrir por el accidente.

El imperio del silencio se ha apoderado tanto de los viajeros que iban en los trenes de Renfe e Iryo como de las personas que buscan a familiares desaparecidos. Están inmersos en un proceso de digestión, procesando lo vivido. Como el caso de Antonio. «Le han tenido que recolocar la cadera y se le han quitado las ganas de hablar», dice una persona de su entorno. En las inmediaciones del Hospital Universitario de Toledo, también se escuchan relatos de terceras personas. «Está con tres costillas rotas y un labio cortado», dice un hombre en la cafetería del centro de salud, que no quiere hablar con la prensa. Los médicos también tienen prohibido prestar declaraciones, pero por terceros contactos, La Voz supo que «se distribuyó por cada quirófano disponible para heridos dos anestesistas, un cirujano y un traumatólogo», lo que permitió «salvar muchas vidas».

Rafael aún se recupera de la consternación que supuso recibir el impacto del tren. «Hostia, es que fue tremendo. Imagínate, ahora ves en la tele muchas cosas de las que han pasado y no te lo crees. Para nosotros solo fue un golpe, pero...», cuenta por teléfono. La mayoría de heridos del accidente se desplazaron a sus destinos si estaban leves; otros, los más moderados, acabaron ingresados en hospitales de Toledo, Ciudad Real, Madrid y otras ciudades. Pero las camas de la UCI también están repletas. Estas personas son como una moneda puesta de canto: pueden sobrevivir o pueden fallecer.

Los supervivientes y sus familiares viven ahora los peores días de angustia. En Los Yébenes, los relatos de familiares con parientes hospitalizados sobrecogen a los curiosos. «Mira que ha salido antes un hombre explicando que su hija casi se desangra y le han podido salvar la vida. ¡Qué milagro, de verdad, qué milagro! ¡Pobrecita!», recoge uno de ellos.

Miguel, otro superviviente, tampoco tiene claro qué pensar de toda la situación y prefiere no prestar más declaración. Como él, muchos de los afectados se cansan de los micrófonos y las preguntas que les hacen evocar malos recuerdos de lo vivido.

Las víctimas invisibles

En la zona cero del accidente, el gran contingente dispuesto para dar apoyo a los rescatistas quiere dejar claro que estos también son víctimas. «Imaginad que los pasajeros han visto lo que han visto, pero es que los de la UME, la Guardia Civil, Protección Civil... llevan desde ayer trabajando aquí y no han parado de ver horrores», asegura Teresa, una voluntaria que también estuvo presente durante el accidente de Angrois del 2013, que dejó 80 muertos. Confiesa que además recuerda «perfectamente» la situación.

Uno de sus compañeros se encargaba por la mañana de atender a los familiares desesperados que, al no tener información de centros sanitarios ni policiales, acudieron al lugar del siniestro para ver si daban con sus parientes. «Apoyamos a los familiares que vienen a preguntar y damos una primera respuesta ante la incertidumbre. Por el momento, no saben calibrar qué les ha pasado, así que necesitan compañía», comenta Abraham.

Mientras los esfuerzos por localizar a más víctimas mortales siguen su curso, la morgue de Toledo y el Instituto de Medicina Legal de la ciudad tratan de identificar cuerpos rescatados a toda prisa con las muestras de ADN recogidas en los puntos dispuestos para ello por la Guardia Civil en la antigua capital española y en las ciudades próximas. Muchos de los muertos que se notificarán los próximos días no solo saldrán de hospitales, sino también de las morgues y de debajo y el interior de los vagones descarrilados hace dos días.

La solidaridad con las víctimas tampoco ha cesado. En los hospitales locales y en otros puntos de la geografía nacional, se vieron colas inacabables de donantes de sangre, de personas interesadas en donar comida y agua. Incluso en las estaciones, como en la de Sevilla-Santa Justa, se empezaron a colocar los primeros cirios en homenaje a las víctimas de la tragedia. Y los crespones negros empezaron también a colocarse en pantallas, banderas y otras señales en lugares públicos.

«Aquí somos muy aguerridos, muy generosos y muy ‘entregaos’», dice una vecina que se acerca a husmear lo que le permitieron en la zona cero. Los temores de los habitantes de Los Yébenes y Urda de que el escenario del accidente se transforme en un teatrillo político han desaparecido. Las pensiones se llenan de guardias civiles, personal de la UME y de Protección Civil, que se convierten en «unos vecinos más», como dice la curiosa.

Pero la lenta vuelta a la normalidad no elimina el calvario que sufren aún los familiares de los afectados. El foco se pone ahora en los hospitales y las morgues. Y aunque no se vean, los salones de las casas también se convierten en lugares de dolor. Alejandro cuenta que su tío sobrevivió a la embestida del tren de Renfe al Iryo, y que aún le cuesta mantener la normalidad. «Yo creo que está bien, pero claro, se ha llevado un recuerdo de puta madre para toda la vida. ¿Quién quiere vivir con eso en la cabeza?, asegura por teléfono.

Aún quedan días así. Para algunos, serán meses. Y para los más desafortunados, será toda una vida.

«Imaginad que los pasajeros han visto cosas, pero los rescatistas llevan días trabajando y no han parado de verlos. Son también víctimas».