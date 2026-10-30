El Gobierno valora interrumpir la línea de AVE Madrid-Barcelona durante las obras de remodelación

Primer vagón del tren AVE que ha impactado contra un Iryo en la provincia de Toledo Violeta Santos Moura | REUTERS

El ministro de Transporte, Óscar Puente, ha reconocido que está sopesando cerrar al tráfico la línea Madrid-Barcelona mientras se desarrolla el proceso de remodelación. «Es ahora mismo una de las cosas que estamos valorando, pero no solo por una cuestión de seguridad, sino por múltiples razones», ha señalado Puente en una comparecencia este viernes. En España, al contrario que en otros países, las obras se desarrollan sin interrumpir el funcionamiento de las líneas, aunque se pueden generar problemas «fiabilidad o puntualidad».

«Tenemos que tomar decisiones. Yo no sé si en estas circunstancias es la fórmula más prudente, es decir, optar por por cortar el servicio y tardar mucho menos tiempo [en realizar las obras], de cinco años a menos de 24 meses o 12 meses en condiciones normales. Es algo que tenemos que valorar», ha indicado en su segunda rueda de prensa tras el accidente de Urda. La decisión, ha dicho Puente, se tiene que tomar pronto.

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En noviembre del 2025, el ministro explicó que su departamento acababa de licitar por 2,3 millones de euros del contrato para desarrollar dos estudios de viabilidad para mejoras en la línea Madrid-Barcelona que permitieran aumentar la velocidad de este corredor a 350 kilómetros por hora y reducir la distancia entre ambas ciudades a menos de dos horas.