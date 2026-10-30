Frente Amplio pide la dimisión de Óscar Puente «lo antes posible»

Ada Colau este viernes en Barcelona antes de ofrecer declaraciones a los medios. David Zorrakino | EUROPAPRESS

La candidata de Frente Amplio a la presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha reclamado este viernes la dimisión «lo antes posible» del ministro de Transportes, Óscar Puente, por su responsabilidad política en el accidente ferroviario de Urda (Toledo), en el que colisionaron un tren AVE de Renfe y otro de Iryo.

Colau ha anunciado que su formación ha trasladado esta misma mañana a la Moncloa la petición de cese del ministro. Aunque ha reconocido que Puente «no ha tenido una intervención directa» en el siniestro, considera que sí debe asumir responsabilidades políticas. «Para reconstruir la confianza de la sociedad en las instituciones y en la alta velocidad es imprescindible que se asuman responsabilidades políticas con la dimisión de Óscar Puente», ha afirmado en declaraciones a los medios desde Barcelona.

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La candidata ha realizado estas declaraciones después de que el ministro descartase dimitir en una comparecencia en la que apuntó a un posible fallo en el centro de control de Adif como origen del accidente. Colau también ha cuestionado el tono empleado por Puente y ha rechazado que se responsabilice a los trabajadores ferroviarios de la tragedia. A su juicio, «no se trata ahora de señalar a culpables».

La exalcaldesa de Barcelona ha recordado que este es el segundo accidente que se produce «en menos de un año» en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. «En enero pasado ya dijimos que algo así no se tenía que volver a producir, y ha vuelto a pasar», ha señalado, en referencia al compromiso expresado por Puente de trabajar para evitar que se repita un siniestro de estas características.

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La candidata de Frente Amplio a las elecciones generales del 29 de noviembre ha reprochado además a Puente el «tono» que ha utilizado en su rueda de prensa de este viernes y ha recalcado que «no se trata ahora de señalar a culpables» del accidente. «No vamos a entrar en la frivolidad de decir si esa dimisión se tiene que producir hoy, mañana o pasado. Lo que sí hemos trasladado a Moncloa es que esa dimisión se tiene que producir lo antes posible», ha añadido.