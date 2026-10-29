Frente Amplio, socio del PSOE, exige responsabilidades políticas a Puente, que irá a la Diputación Permanente el martes

Pinto & Chinto

Frente Amplio exige que se asuman responsabilidades políticas tras el accidente ferroviario acaecido en Urda al considerar que es «inadmisible» que se produzcan en el mismo año dos siniestros de gravedad en el mismo año. De igual modo, reclamó que que se realice una auditoria independiente sobre el estado de la red ferroviaria y los servicios relacionados.

La nueva coalición de izquierdas proclamó que la «gravedad de este terrible suceso obliga a la mayor claridad y transparencia sobre lo sucedido». También apuntó al Ministerio de Transporte al denunciar que «es inadmisible la reiteración de un accidente tan grave en la red de alta velocidad en un mismo año».

Por tanto y ante la gravedad de estos hechos, Frente Amplio requirió que se asuman «responsabilidades a todos los niveles». «Más allá de las responsabilidades técnicas, exigimos la asunción de responsabilidades políticas. Por responsabilidad y por humanidad», recalcaron.

Primer cara a cara

Con las críticas de casi todos los partidos encima de la mesa, el Ministro de Transportes, Óscar Puente, quiso adelantarse y solicitar su comparecencia a petición propia en la Diputación Permanente del Congreso para informar del accidente ferroviario de Urda. Puente también ofrecerá una rueda de prensa este mismo viernes «para seguir informando con máxima transparencia sobre este accidente ferroviario» . Pese a las críticas de los distintos partidos políticos sobre Puente, las fuentes citadas cuestionan los motivos por los que se está pidiendo esa dimisión e insisten en que Sánchez le mantiene su apoyo.