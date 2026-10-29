Feijoo evita pedir dimisiones, pero recuerda: «Yo sí sé lo que haría si fuera presidente»

Feijoo, este jueves, en la zona del accidente Ángeles Visdómine | EFE

Alberto Núñez Feijoo se desplazó ayer al puesto de mando en la localidad toledana de Urda. Con el semblante serio y acompañado por el líder de su partido en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, quiso conocer de primera mano el alcance de los trabajos de rescate y trasladar su agradecimiento a los sanitarios, bomberos, psicólogos y vecinos que actúan como escudo ante el horror. Como ya hiciera la víspera, insistió en que no es el momento de pedir cabezas, pero dejó claro que la asunción de responsabilidades ante una tragedia de este calibre no es «opcional», sino «imprescindible desde el punto de vista ético y moral». Aunque prefirió, por ahora, evitar la exigencia de la dimisión directa del ministro de Transportes, Óscar Puente, también adujo: «Yo sí sé lo que haría si fuera presidente del Gobierno».

En cualquier caso, el núcleo de sus reproches se dirigió hacia Puente. Feijoo tildó de «frivolidad impropia de un ministro y de un Gobierno» el hecho de intentar «echar la culpa a un operador de Atocha» pocas horas después del siniestro. A juicio del líder del PP, las explicaciones rápidas que apuntan en exclusiva al error humano buscan eludir una crisis de gestión mucho más profunda. «La política no consiste en descalificar ni en hablar, consiste en hacer», enfatizó, exigiendo que al frente de carteras estratégicas se sitúe a profesionales con «experiencia, gestión y rigor». Porque, añadió, «o te rodeas de gente que sabe u ocurren cosas como estas».

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Para el líder del PP, la acumulación de incidentes graves en la red de transportes, con «más de cien muertos en dos accidentes ferroviarios en menos de diez meses», obliga a abrir un debate de fondo sobre el estado de la red. Según sostuvo, el encadenamiento de estas tragedias en el mismo corredor Madrid-Sevilla justifica un severo cuestionamiento del modelo actual y de las condiciones de seguridad en la alta velocidad española. Durante su visita a la zona cero, el líder del PP ensalzó el despliegue de los servicios médicos, de emergencia y fuerzas de seguridad ciudadana, tildándolos como el reflejo de «la mejor España». También agradeció en persona al alcalde de Urda, Manuel Galán, y al pueblo de la localidad su incondicional apoyo vecinal a los damnificados.