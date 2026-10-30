Feijoo responsabiliza al Gobierno del accidente en Urda porque no renovó el sistema de seguridad
ESPAÑA
El líder del PP presenta un plan de choque para reforzar la seguridad ferroviaria, auditar la red y recuperar la confianza de los viajeros30 oct 2026 . Actualizado a las 14:33 h.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha culpado este viernes al Gobierno del accidente ferroviario en Urda, que ha dejado al menos 69 muertos ya que no se renovó «un sistema de seguridad obsoleto» y ha afirmado que si no dimite el Ejecutivo de Pedro Sánchez les dimitirán en las urnas.
En una comparecencia en Génova, Feijoo ha dicho que en Adamuz (Córdoba) murieron 46 personas «por un mantenimiento deficiente» por parte del Gobierno mientras que el accidente de Urda se ha producido porque el Gobierno «no renovó un sistema de seguridad obsoleto cuando debería haberlo hecho».
«Los mismos que estaban al frente antes del accidente de Adamuz continúan en sus puestos después del accidente de Toledo», ha agregado el candidato a la Presidencia en las elecciones del 29N, después de reunirse con expertos en infraestructuras y servicios ferroviarios.
Según Feijoo, el problema es «de gestión», ya que se ha gestionado mal y el Gobierno «ha olvidado la cultura de la seguridad». Quien ha faltado a su deber de gestionar es el Ministerio de Transportes y «tiene que cargar con ello», ha añadido, pero «quien lo ha nombrado y lo ha mantenido, con más motivo». «Si no dimiten ellos, los dimitiremos en las urnas», ha agregado el líder del PP.
Óscar Puente, el «fusible» de Sánchez
Feijóo ha insistido en que han fallado «todas las capas de seguridad» y que intentar culpar a un operario de la estación de Atocha, como hizo el ministro de Transportes, Óscar Puente, en su primera comparecencia de prensa tras lo sucedido, «no tiene precedentes» y es «cobarde y es inmoral».
Lo que el Gobierno ha buscado es «un cortafuegos» para «el gran incendio» de la gestión ferroviaria que hay en España, pero este cortafuegos «no tiene ningún valor» ya que el valor es «tomar las decisiones adecuadas en el momento oportuno».
«El ministro es un fusible y al jefe de electricidad le interesa ese fusible, mantenerlo para que no llegue el incendio a su responsabilidad», ha añadido Feijóo. El presidente, que nombró y mantuvo tras Adamuz a Puente, es quien «intenta resguardarse detrás del fusible Puente».
Sin contactos con Sánchez
Feijóo, que visitó el jueves Urda, ha explicado que el Gobierno no se ha puesto en contacto con él desde la catástrofe y, según fuentes de Génova, ni desde el Ejecutivo ni desde el PSOE han ofrecido ninguna muestra de respeto o condolencia por el fallecimiento de la exministra Fátima Báñez, quien viajaba en uno de los trenes.
El líder del PP ha insistido en que la responsabilidad política no puede esperar al resultado de ninguna investigación y ha afirmado que en el accidente no solo se han quebrado decenas de vidas sino que se ha roto «la confianza de millones de españoles en su sistema ferroviario».
A la luz de lo que le han transmitido los expertos, ha afirmado, la alta velocidad española «afronta una situación crítica» y la confianza no se va a recuperar «por el mero paso del tiempo», sino «identificando qué ha fallado y qué hay que corregir».