Tres heridos leves en una explosión en la fábrica de municiones de El Fargue, en Granada

@PEPETORRES | EFE

Tres trabajadores han resultado heridos de carácter leve en una explosión registrada la mañana de este viernes en la fábrica de municiones de El Fargue, en Granada, según han informado la Policía Nacional y el servicio de emergencias 112. El siniestro ha ocurrido minutos antes de las 9:00 horas por causas que están siendo investigadas en una zona de quemadero de pólvora, un área «muy restringida» de la fábrica, han informado a EFE fuentes policiales.

La fuerte detonación, que ha sido sentida en municipios próximos como Fuente Vaqueros o La Zubia y ha levantado una nube de humo tipo hongo, ha causado tres heridos leves con lesiones auditivas por la explosión, según el servicio de emergencias 112. Los servicios sanitarios han atendido a los tres afectados antes de ser trasladados al Hospital Virgen de las Nieves de Granada para su valoración por afecciones auditivas en principio de carácter leve, según el 112, que ha informado del suceso a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.

Según ha apuntado UGT, al parecer se estaba realizando una prueba rutinaria cuando algo ha fallado, «pero el sitio estaba perimetrado y no había personas cerca». El secretario de organización de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) del sindicato, Juan Bayo, ha señalado a los periodistas que al parecer la explosión se ha producido cuando se realizaba una prueba de calidad a un proyectil y ha eclosionado.

La zona donde ha ocurrido, denominada quemadero, tiene unos perímetros de seguridad «bastante amplios», y las personas que realizan allí alguna actividad trabajan a distancia y parapetados, según Bayo, quien ha indicado que, aunque no es lo habitual, este tipo de incidentes entran «más o menos dentro de una cierta normalidad». El dirigente sindical ha apuntado que esta fábrica de pólvora cuenta con un amplio plan industrial y de inversiones, lo que incluye la adopción de medidas de seguridad.

Bayo ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la población porque lo ocurrido, dice, ha quedado en un susto: «Humo, olor a pólvora y un fuerte temblor». Hasta el lugar se han desplazado distintas dotaciones policiales, como los Tedax, Seguridad Ciudanada, y la Policía Científica, que realizan en la zona una inspección técnico policial, además de los bomberos, Policía Local, Guardia Civil y efectivos sanitarios.

Sin daños en viviendas próximas

Los efectivos policiales han realizado comprobaciones de posibles daños en las viviendas más cercanas a la fábrica, si bien no se han observado daños estructurales ni de gravedad. La Policía Nacional ha establecido un primer cordón de seguridad y otro segundo para asistir a vecinos y viandantes que pudieran necesitar ayuda.

El servicio de emergencias 112 ha llegado a atender, desde las 8:57 horas, más de una treintena de llamadas que alertaban de una fuerte explosión en esta fábrica de pólvoras situada en la carretera de Murcia, en la zona del barrio de El Fargue. Además, el grupo industrial CSG, al que pertenece la Fábrica de Municiones de Granada, ha informado de que la explosión de este viernes por la mañana se produjo en la zona de desmilitarización de la planta. Un lugar destinado a la eliminación de munición antigua, dañada o inutilizable.