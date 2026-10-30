Un exministro chavista rechaza declarar ante el juez por los supuestos favores de la trama de Leire Díez

SERGIO PEREZ | EFE

El exviceministro venezolano Nervis Villalobos se acogió ayer a su derecho de no declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que instruye el caso Leire, y que investiga posibles irregularidades en la obtención de su nacionalidad española, si bien se mostró abierto a hacerlo cuando aparezca toda la documentación requerida. Pedraz citó ayer a declarar tanto a Villalobos como a un alto funcionario del Ministerio de Justicia, este último en calidad de testigo, dentro del procedimiento en el que se investigan posibles irregularidades en la obtención de la nacionalidad.

En el marco de este procedimiento, el juez solicitó a Villalobos que aporte la documentación relacionada con su nacionalidad, que obtuvo en aplicación de la Ley de Memoria Democrática, entre ellos el pasaporte de su abuela, de nacionalidad española, unos documentos que el exviceministro asegura no poseer.

El juez Pedraz investiga ahora si la exmilitante socialista Leire Díez intentó influir de alguna manera en la concesión de la nacionalidad a este excargo chavista.