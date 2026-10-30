Los rescatadores: «Hasta que no se encuentre a todo el mundo, no paramos»

Efectivos de la UME y de otros equipos de emergencias trabajando en el lugar de la tragedia Diego Radamés | EUROPAPRESS

La zona cero del accidente amaneció con menos efectivos, menos vehículos y menos emergencia. Es turno de dejar trabajar a la maquinaria pesada y a las unidades caninas que tratan de localizar los últimos cuerpos que permanecen bajo los vagones o atascados en ellos. La esperanza ya no tiene eco aquí. Las unidades de la Guardia Civil, la UME y los distintos cuerpos que participan en los rescates dan por hecho que solo sacarán cadáveres de la zona, y que los trabajos restantes se centrarán en ello y en atender a los familiares que se acercan para intentar localizar a seres queridos, que de momento siguen desaparecidos.

Como en otras catástrofes, las tareas de identificación se han trasladado a grandes ciudades como Toledo para que los familiares puedan dejar muestras de ADN que luego se cotejen con las de los cuerpos recuperados en el accidente. En Los Yébenes, las colas de ambulancias, coches fúnebres y blindados de la UME han desaparecido. Los trabajos están rematándose y la coordinación, según fuentes de los distintos cuerpos de seguridad allí presentes, ha mejorado. Las competencias y los objetivos están más claros que en la primera jornada, pero la operación de las grúas que retiran restos del tren ralentiza los trabajos al realizarse con el cuidado pertinente.

Pedro Pablo, portavoz de la comandancia de la Guardia Civil de Toledo, atiende a La Voz para explicar con detalle los trabajos. «Desde esta noche, se llevan empleando máquinas pesadas y drones, además de unidades especializadas, como CRS, Usepi, Unidades de Seguridad Ciudadana», confirma.

Matiza, no obstante, que la búsqueda se empieza a limitar a cuerpos sin vida, ya que no esperan alcanzar heridos debido a la dificultad de las labores de rescate, que habrían impedido la supervivencia de otros. «Tenemos a seis perros junto a seis guías y estamos priorizando encontrar restos biológicos. Los animales peinan palmo a palmo cada rincón del vagón, así como el perímetro de la zona cero. Hasta que no se encuentre a todo el mundo, no se va a parar».

«Vamos minuto a minuto»

Más operativos de los servicios de rescate aseguran que van «sin prisa» porque lo importante es dejar un trabajo bien hecho y ya no hay vidas en juego. «No nos hemos marcado ningún plazo, simplemente vamos a esclarecer todo y vamos a encontrar a todos los desaparecidos», confirma una fuente de Protección Civil.

Otros miembros del instituto armado aseguran que «nunca» dejan que el cansancio les venza porque «nuestro deber, nuestro trabajo diario, es estar al pie del cañón para este tipo de cosas. Sí, vemos imágenes impactantes, pero estamos preparados».

Una rescatista dudaba de si acudir voluntariamente al llamado de emergencia o no, pero confiesa que, al final, no tuvo más opción. «Si no es para estos momentos, entonces, ¿cuándo ejercemos realmente?», concluye.