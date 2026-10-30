Las dos realidades laborales para controladores aéreos y ferroviarios: unos con descansos cada dos horas y otros asumiendo todo el turno de tirón en solitario
LA VOZ
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A pesar de que ambos velan por las vidas de miles de viajeros, los operadores de tren no pueden hacer paradas, ni disponer de personal de apoyo o la formación y evaluación constante que tiene, por ley, el colectivo que trabaja en los aeropuertos31 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Las jornadas de los controladores aéreos y ferroviarios tienen mucho en común; de su labor depende la seguridad de miles de personas. Sin embargo, la denuncia sobre las condiciones de trabajo que realizan los sindicatos