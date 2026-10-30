Detenidos otros dos menores en Cataluña vinculados con los canales de Blocus que instigan disturbios

La policía interviniendo en los disturbios y saqueos del pasado sábado en Barcelona Quique García | EFE

Los Mossos d'Esquadra han comunicado en las últimas horas las detenciones de dos menores vinculados a los canales de Blocus que están instigando disturbios callejeros en distintos puntos de España. Esta misma mañana informaron de la localización y apresamiento de un joven de 17 años en San Sadurní de Noya, provincia de Barcelona. Se le relaciona con los canales de mensajería instantánea que promovieron actos vandálicos, saqueos y ataques a las fuerzas del orden público el pasado sábado en la capital catalana.

Según la policía de la Generalitat, el menor detenido presuntamente difundió el enlace de acceso al grupo y participó activamente en las conversaciones, facilitando indicaciones sobre el material que había que llevar y las pautas a adoptar para la autoprotección. Además, habría incitado a otros participantes a formar parte de las acciones violentas en Barcelona y habría propuesto posibles objetivos para ser saqueados.

Es la segunda detención anunciada por los Mossos en menos de 24 horas en relación con los disturbios callejeros convocados a través de los sistemas de mensajería instantánea. A última hora del jueves informaron de otro apresamiento en Bellmunt de Urgell (Lérida). También se trata de un menor, en este caso de 16 años, al que consideran el creador y administrador de los canales de comunicación de Blocus en la provincia, desde los cuales se daban indicaciones para llevar a cabo actos vandálicos, saqueos y ataques a las fuerzas del orden público, este próximo sábado en la capital leridana.

Se considera al joven como presunto autor de delitos de conspiración para la comisión de desórdenes públicos y la incitación a cometer daños y saqueos. Según la investigación, desarrollada por agentes de la Comisaría General de Información, el detenido había creado grupos en diferentes redes sociales y de mensajería bajo el nombre de Blocus Lleida, a través de los cuales difundía contenido en el que se incitaba a cometer actos vandálicos, saquear comercios y atacar a las fuerzas de orden público este 31 de octubre.

En estos grupos, según los Mossos, se planeaba como deberían hacerse los saqueos y a qué tipo de comercios, cómo ir vestido para evitar ser identificado, incluso se hablaba de recurrir a la violencia y de utilizar artefactos lesivos contra la Policía.

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La investigación sigue abierta y la policía autonómica no descarta más detenciones. Por su parte, el presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa, ha afirmado que «no habrá impunidad frente a los actos de violencia». «Continuaremos actuando con determinación para que todo el que comete un delito asuma sus consecuencias», ha escrito el político en sus redes sociales.

Las dos detenciones producidas en Cataluña se suman a la ya hecha pública en Valencia, donde la Policía Nacional identificó y apresó a un chico de 17 años natural de Castellón que habría creado los grupos de WhatsApp y Telegram que incitaban a «quemar Valencia» este sábado, emulando los disturbios registrados en Francia y Barcelona.