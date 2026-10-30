Confirman la muerte del reportero de Telecinco Raúl Triguero

Raúl Triguero, en la fiesta final de ¡Sálvame!, junto a (de izquierda a derecha), José Antonio León, Omar Suárez y Ion Aramendi, en junio del 2023 Francisco Guerra | Europa Press

Los peores presagios se han confirmado y según fuentes de El Confidencial se ha confirmado la muerte del reportero de Telecinco Raúl Triguero, del que no se tenían noticias desde el pasado miércoles, cuando viajaba a bordo de uno de los trenes accidentados en Toledo. Conocido por sus apariciones en ¡Sálvame! durante varios años, en su caso viajaba a Sevilla para realizarle una entrevista a Amador Mohedano, hermano de Rocío Jurado y exmarido de Rosa Benito, para su emisión en el programa ¡De viernes!. En la actualidad trabajaba para Mandarina Producciones, encargada del programa que presentan semanalmente Santi Acosta y Bea Archidona. El reportero viajaba en el vagón ocho del tren AVE con destino a Sevilla que chocó contra el Iryo.

Marisa Rodríguez Palop, durante su etapa en RTVE .

No es el único rostro conocido por los telespectadores que iba en los trenes del trágico accidente. La expresentadora de Informe Semanal, de La 1, Marisa Rodríguez Palop, e histórica corresponsal de la cadena pública es una de las heridas en el accidente. Actualmente es directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de Iryo, precisamente la operadora de uno de los trenes implicados en la tragedia de Urda. La periodista fue una de las heridas evacuadas en helicóptero desde el lugar del siniestro con varios traumatismos, pero su vida no correría peligro. Nacida en Llenera (Badajoz), estuvo vinculada a RTVE durante más de 30 años. Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, ha sido corresponsal de TVE durante once años, en París, Roma y Lisboa. Vinculada a Televisión Española desde 1989, comenzó como editora y presentadora de los informativos territoriales de Extremadura y Andalucía. De 1997 al 2004 fue responsable de la información de Presidencia de Gobierno y ha sido enviada especial en diferentes acontecimientos. En el 2008 fue nombrada corresponsal en Lisboa y del 2009 al 2014 asumió la delegación de Roma. Del 2014 al 2019 fue corresponsal en París, desde donde contó los atentados del Charlie Hebdó y Paris, la crisis de los chalecos amarillos o el incendio de Notre Dame.

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El actor César Vicente, devastado por la muerte de su padre

El actor sevillano César Vicente confirmaba en las últimas horas la muerte de su padre en el accidente ferroviario en Urda (Toledo). «Siento tu peso en mi pecho, en mi corazón. No hay alma que pueda quitarme esta pena», ha afirmado en un mensaje en sus redes sociales, recogido por Europa Press. «Seguiré escuchando Bambino todas las tardes (...). No dudes que cambiaré el mundo con arte y amor. Descansa, papá», ha concluido su despedida el actor de Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar, o Los Tigres, de Alberto Rodríguez.

Antonio Vázquez, también víctima confirmada

Finalmente Antonio Vázquez, hermano del torero Curro Vázquez y apoderado de Pablo Aguado en la actualidad, muy vinculado familiar y laboralmente a la familia Rivera Ordóñez, ha sido confirmado entre las víctimas mortales del accidente en Urda. Terminan así horas de incertidumbre y confusión, ya que la familia llegó a pensar que se encontraba entre los heridos más graves y que estaba hospitalizado. El periodista Carlos Quílez confirmaba en Y ahora Sonsoles la fatal noticia.

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Cayetano Rivera, sobrino de Curro Vázquez, publicaba en sus redes sociales un emotivo mensaje de solidaridad con todas las víctimas y familiares de los afectados del accidente, que desafortunadamente, también le ha tocado de cerca: «Voy para Madrid y es inevitable pensar en cuántos de los coches que van en el mismo camino lo hacen porque tienen alguna persona querida en el accidente de trenes, y cuántos de ellos habrán encontrado un rayo de luz entre tanta niebla y cuánto habrán perdido la esperanza. Todo mi cariño y toda mi fuerza para todos».

Durante la tarde del miércoles, horas después del terrible accidente y tras una incesante búsqueda, la familia de Antonio Vázquez recibió la noticia de su localización en el Hospital Universitario de Toledo. Algo que resultó ser un error debido al descontrol informativo del momento: «El nombre de mi padre aparece en la base de datos, pero aquí no está, nadie sabe nada, ni la Guardia Civil. Pensamos si lo han derivado a Madrid», explicaba su hijo Fran desde el centro hospitalario al que se trasladó personalmente con la esperanza de encontrarse con su progenitor. Algo que finalmente no ha ocurrido.