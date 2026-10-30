Confirmada la muerte del vecino de A Coruña en el accidente ferroviario de Urda

Juan Ignacio López Espinosa, de 63 años, empresario vinculado a A Coruña

Las autoridades han confirmado este viernes que entre las 69 víctimas mortales del choque entre un AVE y un Iryo en Urda, Toledo, ya han identificado el cuerpo de Juan Ignacio López Espinosa, un vecino de A Coruña. El miércoles, día en el que se produjo la colisión, su familia ya había denunciado su desaparición. A sus 63 años, viajaba de vuelta a la ciudad herculina, de donde es su viuda, con la que tenía una hija en común. Era uno de los muchos viajes que hacía por trabajo entre Málaga y la urbe gallega.

Viajaba en el asiento 17D del coche 7 del AVE que alcanzó al Iryo a una velocidad de entre 160 y 200 kilómetros por hora en Toledo, donde se encuentra su familia, que se desplazó desde A Coruña. Juan Ignacio, graduado de arquitectura en Madrid, llego a ser director territorial de la zona noroeste de España de una constructora durante una década, antes de cambiar de trabajo a uno que le exigía viajar regularmente a Málaga. Además, en el año 2006 se graduó de la carrera de Historia.

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La Guardia Civil ha finalizado los trabajos de rescate de la tercera jornada en la zona. A lo largo de este viernes se han desplegado en el lugar del accidente cuatro guías caninos con cuatro perros para volver a peinar la zona cero del siniestro, después de que el jueves la unidad cinológica ya recorriera el lugar. El objetivo, tal y como ha explicado esta mañana a los medios de comunicación la portavoz de la Guardia Civil, Teresa Albacete, en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) en Urda, es «cerciorarse de que en la zona del accidente, en los vagones, no queda nadie».

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También este viernes han vuelto a la zona del siniestro la unidad de criminalística y de Policía Judicial para continuar reuniendo pruebas y datos para la investigación judicial. Por el momento, el número de fallecidos como consecuencia de este accidente ferroviario se mantiene en 69 y ya se han realizado 65 autopsias y se han notificado a las familias de 12 identificaciones.