Los comerciantes de Barcelona se preparan para repeler a la plataforma Blocus este fin de semana

Grupo de jóvenes vestidos de negro en los disturbios de Barcelona David de Haro | EUROPAPRESS

Blocus, el grupo que saqueó decenas de comercios en el centro de Barcelona el pasado sábado, amenaza con una nueva ola de vandalismo en la noche de mañana. Pese a la presión policial que ha comportado en los últimos días el cierre de dos cuentas de Telegram con más de 2.000 seguidores, la plataforma mantiene convocatorias incendiarias en varias ciudades catalanas para la noche de Halloween (la Castañada en Cataluña). Aunque esta vez no pillará desprevenidos a los comerciantes y restauradores barceloneses, que se preparan de muy diversas maneras para hacer frente a la amenaza del pillaje. Algunos establecimientos de la avenida de la Catedral y la puerta del Ángel han instalado nuevas verjas, persianas anti atraco y hasta tablones de madera para proteger los escaparates, en algunos casos visiblemente resquebrajados tras los altercados del pasado fin de semana.

Otros han previsto medidas concretas, como trasladar los artículos más valiosos al almacén, lejos de la vista de los vándalos, y han organizado comités de autodefensa, con bates de béisbol a modo de arma disuasoria. «Haremos guardia toda la noche», advierte la dueña de una tienda de zapatillas deportivas en la calle Santa Ana, adyacente a la Rambla. Aunque esperan que esta vez los Mossos y la Guardia Urbana les brinden la protección que falló en la anterior convocatoria de Blocus. «No podemos tener todos los días las tiendas así, confiamos en que las policías eviten disturbios como los del otro día», señala Luis Sans, presidente de la asociación de comerciantes del paseo de Gracia.

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Por su parte, la consejera catalana de Interior, Nuria Parlon, aseguró que los Mossos están «preparados» para dar «la mejor respuesta». Los agentes autonómicos todavía no saben qué o quién está detrás de esta marca que incita a las algaradas callejeras a través de las redes sociales. Según informa El Nacional, que cita fuentes de la Comisaría General de Información de Mossos, la mayoría son jóvenes menores de edad de origen latinoamericano, magrebí o subsahariano, pero nacidos aquí y, por tanto, con DNI español. La empresa gestora de Telegram cerró en los últimos días varias cuentas, entre ellas Blocus BCN y Blocus BCN 2, tras la petición enviada por la policía catalana al Citco (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado), organismo dependiente del Ministerio del Interior. El dispositivo policial previsto para este sábado combinará agentes uniformados y de paisano para poder detener a los asaltantes antes de que actúen, además de una mayor presencia de antidisturbios.