César Mariñas: «El error humano no fue el desencadenante del accidente de Urda, sino el último eslabón de la cadena»

Ingeniero de telecomunicaciones y perito judicial, César Mariñas (A Coruña, 1960) siempre estará en la memoria de Galicia por su labor como profesional independiente en el juicio por el accidente del Alvia en Angrois. «Después de haber vivido aquello, que tengamos otros dos siniestros catastróficos en 13 años, me produce una enorme desazón. Me pregunto si en realidad hemos aprendido algo».

—¿Qué es lo que más le ha llamado la atención de las declaraciones y análisis de estos días?

—Hay varias cosas que me parecen extrañas. Lo que está claro es que, ante cualquier accidente de esta índole, nunca hay solo una causa. Hay muchas variables, entre ellas el factor humano, como se ha señalado desde el minuto uno. Pero el factor humano no fue el desencadenante. El error humano fue el último eslabón de una cadena con muchos fallos que han provocado que la seguridad de 500 personas dependiese exclusivamente de que una persona pueda tener un lapsus o cometer una equivocación. Es un fallo del sistema de seguridad, y así hay que verlo desde el primer momento. De la gestión de esa seguridad y del sistema en el sentido más amplio. Lo más fácil es culpabilizar a alguien o a algo, como ahora se está haciendo con el LZB. Eso tampoco se puede asumir como una explicación.

—¿Qué debemos tener claro del LZB?

—Es importante decir que, además del corredor Madrid-Andalucía y la línea C5 de cercanías de Madrid, estamos hablando del sistema de supervisión continua que se equipa, por ejemplo, en Alemania. Al mismo tiempo, en toda Europa —incluida España, porque hay una directiva comunitaria— tenemos un sistema muy bueno, que es el ERTMS, que es igual para todos. De ahí los planes de ir sustituyendo sistemas como el LZB, por uno común, que sea interoperable y técnicamente más avanzado.

—¿Por qué se está dando a entender que la caída del LZB ya de por sí un fallo para la seguridad?

—Parece que alguien quiere buscar más culpables que explicaciones. Culpar a una tecnología es un análisis muy pobre. Me produce un déjà vu porque, durante el proceso de Angrois, escuché muchas veces que la razón para desconectar en ese tramo el ERTMS, que era un sistema de seguridad muy potente respecto al sistema degradado, era que fallaba mucho. Luego, con mi trabajo, evidencié que no era así. Al final, lo que tienen que garantizar los sistemas de seguridad es que, si fallan, ellos mismos se queden en un estado de fallo seguro, que supone parar el tren. Y eso siempre va a ser lo más seguro. Desde el punto de vista de un explotador, que te paren el tren no te parece bien, pero la seguridad es lo que debe prevalecer.

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—¿Los sistemas ERTMS y LZB están al mismo nivel?

—Cuando se inauguró la línea Madrid-Sevilla, el mejor sistema de supervisión continua era el LZB y fue el que se adaptó. En muchos aspectos es equiparable al ERTMS porque es de supervisión continua, no como el ASFA. Claramente empezó a cuajar en los años 80, ha tenido evoluciones y se ha sofisticado. El ERTMS surgió después, tras un desarrollo muy largo. Además de su robustez y prestaciones, insisto en que es interoperable, lo podemos usar todos. ¿Son fiables ambas tecnologías? Sí. Pero como cualquier sistema, hay que mantenerlos adecuadamente, cuidarlos, explotarlos y conocer sus límites.

—Entiendo que cuando hay una caída del LZB es habitual circular bajo el amparo del BSL, con balizas y señales luminosas, y con el ASFA.

—Es que ese es el modo de operación en el que se estaba explotando la línea de Angrois cuando ocurrió el accidente del 2013. Así se puede circular hasta 200 kilómetros por hora. Por encima de 200, tienes que ir al ERTMS o, como en este caso, al LZB. Es la norma. Otra cosa distinta es lo que pasó en Urda porque, cuando cayó el LZB, se cortó la comunicación entre el tren, la línea y el sistema en un tramo de 60 kilómetros que hizo que los trenes parasen. En esos casos es el CRC, el centro de control del Adif, quien tiene que dar autorización por telefonemas, por voz, para que el tren reanude la marcha. Lo que obviamente se está discutiendo es por qué alguien le dijo al AVE que reanudase la marcha con normalidad, que puede darse, pero no en este caso porque el Iryo estaba parado y la normativa dice que no se puede.

—¿Qué debería cambiar en el sistema?

—Que se produzcan fallos humanos es inevitable. En primer lugar, con la seguridad y la tecnología tenemos que poner barreras para minimizar que el ser humano falle. En segundo lugar, debemos tener barreras para que, si ese error humano llega, el alcance sea el mínimo posible.

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—Pedro Sánchez decía esta mañana que la confianza en la alta velocidad estaba quebrada.

—Y dijo que dos accidentes en tan breve tiempo de estas características son inaceptables. ¿Si fuera solo uno sería aceptable? Ningún accidente de estas características es aceptable. Siempre según los criterios que se barajen. Cuando se hace un análisis de riesgo ferroviario se considera que un accidente es catastrófico cuando hay más de un muerto. Si pensamos en Angrois, Adamuz y Urda, las magnitudes son terribles.

—Precisamente en Angrois probó que no se había hecho ese análisis de riesgos.

—Sí. Angrois fue especialmente complejo porque coincidió con un cambio de normativa europea. Justo en esa época se estaba empezando a aplicar esa metodología. Es fácil darse cuenta de que el sistema ferroviario es algo tremendamente complejo. Cualquier cambio implica mucho tiempo y recursos. ¿Por qué no se ha sustituido todo el LZB por el ERTMS? Tenía que haber estado listo en el 2026, pero es muy complejo e implica muchas alteraciones de la explotación. Alguien tiene que tener claro que igual hay que parar muchos trenes mucho tiempo para implementar estos sistemas. Alguien tiene que tomar la decisión de que prevalezca la seguridad sobre los criterios de explotación.

—Tres tragedias en 13 años, ¿cuál sería su solución?

—Seguro que la solución no es fácil ni es una simple puesta a punto de algo. Con la complejidad de la que hablamos, solo se puede acometer un cambio desde un punto de vista sistémico y global. Hablo de un cambio en la cultura de la seguridad. Esto implicaría desde los presidentes de las compañías hasta el último operario. Sino, fallan eslabones en la cadena. Y no vale culpar a este último eslabón. Porque si buscamos culpables, no vamos a resolver el problema.