Barcelona y Valencia se blindan ante la nueva amenaza de Blocus

Operarios protegiendo un escaparate en Barcelona David Zorrakino | EUROPAPRESS

Los centros urbanos de Barcelona y Valencia amanecen este sábado tomados por las fuerzas de seguridad para prevenir una nueva oleada de vandalismo y pillaje, anunciada por Blocus. La plataforma que utilizó las redes sociales para incendiar la capital catalana el pasado sábado ha convocado una nueva concentración callejera con idéntico propósito. Hace una semana, su poder de convocatoria fue tal que desbordó el operativo previsto por los Mossos, dejando tras de sí un rastro de contenedores quemados, mobiliario urbano destrozado, más de una veintena de comercios desvalijados, escaparates rotos y lanzamiento de todo tipo de artefactos contra los agentes del orden. Balance final: 14 mossos heridos, cuatro de gravedad; 130 detenidos, 76 de ellos menores de edad; más de 600 identificados y 68 actas administrativas per decomiso de armas blancas, sprays, pasamontañas, pirotecnia y piedras, entre otros objetos.

La Generalitat ha elevado el nivel de alerta al máximo posible (cuatro de cuatro) para impedir que algo parecido suceda en la noche de Halloween, la Castañada en Cataluña. Si el sábado pasado se desplegaron 524 efectivos entre Mossos y Guardia Urbana, este sábado esta cifra se superará de largo. Muchos vestirán de paisano para infiltrarse en el transporte público, andenes, trenes y metro, con el fin de identificar a posibles seguidores de Blocus y evitar que delincan.

La Comisaría General de Información ha cerrado en los últimos días cuatro canales de Telegram con más de 3.000 miembros, y monitorizan otra decena larga «prácticamente sin actividad». Todavía no se sabe quién está detrás de esta plataforma, pero en las últimas horas se han sucedido las detenciones.

En Barcelona se detuvo este viernes a un joven de 18 años como «instigador y dinamizador» del grupo, horas después de que en la cercana Sant Sadurní d'Anoia se arrestara a otro, en este caso de 17 años, por participar en tareas de organización y coordinación.Este habría difundido el enlace de acceso al grupo de un canal de mensajería instantánea y facilitado indicaciones sobre el material a llevar, consejos para evitar a la policía y pautas de autoprotección, además de incitar a otros a tomar parte en las acciones violentas. El jueves otro menor fue detenido en Bellmunt d'Urgell (Lérida), como creador y administrador de los canales de Blocus en la provincia.

Comercios cerrados

Otras ciudades españolas han reforzado la presencia policial en sus calles ante convocatorias similares para esta noche de Halloween. Es el caso de Valencia, donde se duplicarán los efectivos policiales en el centro urbano y muchos comercios cerrarán sus puertas a las cuatro de la tarde. La alcaldesa, María José Catalá, pidió a vecinos y turistas que no se acerquen al centro: «No sabemos a lo que nos exponemos», dijo.

En la localidad vecina de Picaña la Guardia Civil detuvo al que se considera uno de los principales instigadores, una persona que administraba varios canales de Telegram desde los que se instó a repetir los altercados de Barcelona, y que habría difundido un vídeo en el que se presentaba como líder del grupo y anunciaba un «movimiento más radical». En Alfafar, también en Valencia, la Policía Nacional detuvo a un joven de 18 años que pedía fabricar cócteles molotov para sembrar el caos. Además, agentes del CNP llevaron a cabo tres detenciones más, una en Bilbao y dos en Tenerife.