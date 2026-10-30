Ayuso denuncia por vía penal al exdelegado del Gobierno en Madrid por la acampada de Sol

El exdelegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Mariscal | EFE

La Comunidad de Madrid ha anunciado este viernes que ha presentado una denuncia por la vía penal contra el anterior delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por no haber actuado contra los acampados en la Puerta del Sol.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno autonómico, su portavoz, Miguel Ángel García Martín, ha explicado que la Comunidad achaca al exdelegado —que dimitió el pasado domingo— un delito de prevaricación administrativa al no actuar ni desalojar la acampada «ilegal» de la Puerta del Sol, como le exigió el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.

Además, consideran que Martín incurrió en otro presunto delito de omisión del deber de perseguir delitos al no haber intervenido ante los incidentes ocurridos en la acampada, que según el Gobierno regional incluyen «delitos de agresiones sexuales y físicas, atentados contra el patrimonio, tenencia ilegal de armas, delitos de odio y amenazas e injurias contra la presidenta de la Comunidad de Madrid».

La denuncia ha sido presentada ante el Tribunal de Instancia de Madrid. Anteriormente, el Gobierno madrileño había interpuesto un recurso contencioso-administrativo para intentar que la Justicia forzara al ya exdelegado del Gobierno a desmantelar la acampada, aunque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid denegó las medidas cautelares reclamadas por el Ejecutivo autonómico, sin entrar al fondo del asunto.

«Está arruinando a comerciantes, que está vandalizando el patrimonio y que está tomando una plaza que es de todos los madrileños», ha dicho García Martín sobre la protesta que dura ya 34 días.