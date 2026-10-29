Arrestado un menor que creó un grupo para «quemar Valencia» este sábado

Coches ardiendo durante los disturbios en Barcelona H.Bilbao | EUROPAPRESS

La Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional ha detenido a un menor de 17 años, de origen senegalés y nacido en Castellón, por ser el creador de los grupos de WhatsApp y Telegram que promovían una convocatoria para provocar graves altercados y robos con fuerza en el centro de Valencia el próximo sábado 31 de octubre. «¡Será la mejor noche de Halloween!», «quemamos todo», «las calles son nuestras». Bajo el llamado movimiento Blocus, el ahora arrestado incitaba a cientos de jóvenes a emular los disturbios registrados en Francia y Barcelona. Las informaciones de la Policía Nacional apuntan que detrás de este menor hay delincuentes comunes que utilizan a menores para promover los saqueos y el pillaje en la ciudad, haciéndoles creer que sus acciones, al ser menores de edad, tienen poco castigo. Pero lo cierto es que, sea menor o no, dada la gravedad de los delitos que se le atribuyen, sus acciones conllevan la prisión y el internamiento en régimen cerrado en este caso.

Así, el menor, que cuenta con antecedentes por otro robo con violencia y, además, estaba cumpliendo una medida de libertad vigilada desde el pasado mes de abril, ha sido puesto a disposición de la Fiscalía de Menores en la tarde de este miércoles. Tras acogerse a su derecho a no declarar, se ha acordado una medida de internamiento en régimen cerrado acusado de delitos de conspiración para cometer robos con violencia y otro de conspiración para desórdenes públicos. El detenido, cuyo nombre omite este periódico al tratarse de un menor de edad, orquestó la movilización a través de canales masivos con el teléfono a nombre de su madre. La cita para «quemar Valencia» estaba fijada para este próximo sábado 31 de octubre a las 17.30 horas en la plaza de toros de Valencia, orientando los actos vandálicos hacia la calle Colón y sus inmediaciones.

Las investigaciones de la Policía Nacional señalan que dicho grupo de WhatsApp fue creado por el menor el pasado 25 de octubre, un día después de los graves incidentes en Barcelona del pasado sábado, que se saldaron con 130 detenidos —76 de ellos menores de edad—. Un día después también creó otro canal de Telegram con el mismo propósito, promover la violencia en las calles y contra determinados comercios. El menor investigado llegó a coordinar más de 400 personas operando desde la línea telefónica registrada a nombre de su madre. Según las fuentes consultadas por este periódico, el adolescente administraba los foros y ejercía un rol de liderazgo indiscutible.

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Selección de objetivos

En dichos grupos, los integrantes realizaron encuestas internas para decidir qué establecimientos saquear, mencionando de manera específica joyerías y grandes cadenas de electrónica y perfumería de Valencia. De igual modo, se instruyó a la multitud para priorizar el robo de oro y joyas por su facilidad de reventa, ordenando explícitamente evitar la sustracción de dispositivos electrónicos, concretamente los iPhone, debido al riesgo de ser geolocalizados por la policía.

Bombas caseras

Aunque el fin último fuera el de saquear y robar para luego revender los productos, su estrategia pasaba por generar el caos en la ciudad. «Vamos a robar de to». En el grupo de Telegram, la policía ha comprobado que los usuarios abordan el bloqueo de calles mediante barricadas con contenedores y mobiliario urbano para frenar a los agentes. Además, se difundieron instrucciones para la fabricación de bombas caseras empleando botellas, aguafuerte y papel de aluminio.

El modus operandi de captación arrancaba en TikTok, donde se publicaban vídeos propagandísticos con códigos QR que redirigían a los foros de mensajería de acceso libre. Para asegurar el reclutamiento masivo, la red capta presuntamente a menores de edad instándolos a perder el miedo y asegurándoles que sus acciones carecen de consecuencias penales graves. «Una noche en el calabozo y listo». Pero no es así, el promotor del grupo, menor de edad, ya ha sido detenido y se va a pasar una larga temporada interno en régimen cerrado. La Policía Nacional mantiene el operativo para garantizar la seguridad durante el fin de semana aunque han atajado de raíz la escalada de los preparativos con esta detención.