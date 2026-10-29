Víctimas de Angrois y Adamuz, entre la indignación y el miedo al tren: «Advertimos de que iba a volver a ocurrir»

Jesús Domínguez, víctima del accidente de Angrois, y Mario Samper, afectado del siniestro de Adamuz, en un encuentro en el Congreso el 8 de octubre Radamés || EP

España ha vivido tres graves siniestros ferroviarios en lo que va de siglo. En el 2013 fue el accidente de un Alvia en Angrois, en Santiago. A principios de este mismo año, una colisión de