Víctimas de Angrois y Adamuz, entre la indignación y el miedo al tren: «Advertimos de que iba a volver a ocurrir»
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Jesús Domínguez censura que el Gobierno busque «una cabeza de turco» y Mario Samper reclama que se paralicen las líneas de alta velocidad españolas29 oct 2026 . Actualizado a las 20:55 h.
España ha vivido tres graves siniestros ferroviarios en lo que va de siglo. En el 2013 fue el accidente de un Alvia en Angrois, en Santiago. A principios de este mismo año, una colisión de