Otra tragedia con muchos interrogantes sacude la alta velocidad

Imagen de los dos vagones que descarrilaron en el accidente ferroviario de Urda, en Toledo Alejandro Martínez Vélez | EUROPAPRESS

Un total de 68 personas murieron este miércoles en Toledo en un accidente ferroviario que acumula todos los calificativos de inconcebible. Otras 15 permanecen muy graves tras un choque que se produjo justo el día en el que se cumplían nueve meses y diez días de la colisión de trenes que segó la vida de 46 personas en Adamuz, el pasado 18 de enero. Los trenes siniestrados este miércoles cubrían el trayecto Madrid-Sevilla: uno era un AVE que había salido a las ocho de la mañana de la estación de Atocha con 397 pasajeros y tenía prevista su llegada a la de Santa Justa a las 10.39; mientras, el Iryo había partido apenas unos minutos antes, a las 7.54, con 147 viajeros y esperaba alcanzar la terminal sevillana a las 10.46. Cuando llevaban 36 minutos de viaje, en el punto kilométrico 118 de Toledo —en el término municipal de Los Yébenes, muy cerca de la localidad de Urda—, el AVE embistió al Iryo con la fuerza que supone circular a más de 200 kilómetros por hora.

Desde ese momento saltaron las alarmas: el maquinista del AVE, Antonio Acevedo, ya no respondió a las llamadas y, junto a su ayudante, figura entre las 24 víctimas mortales en el convoy de Renfe. En el de Iryo se localizaron 44 cadáveres, al cierre de esta edición. Acevedo tenía 36 años, era hijo de otro maquinista y nieto de ferroviario. Más de cien personas quedaron atrapadas en un siniestro que dejó cinco coches de la alta velocidad gravemente dañados, algunos atravesados por las traviesas y otros descolgados por el terraplén, donde los servicios de emergencias pasaron la jornada rescatando a los heridos y recuperando a los fallecidos. Existen dos versiones sobre lo sucedido. Por un lado, la de los pasajeros, que en un primer momento no dieron importancia a una parada tras la que sintieron una sacudida brutal que arrancó los asientos y los lanzó por los aires. Un periodista jerezano que viajaba en el AVE siniestrado describía así su vivencia a primera hora de la mañana: «De pronto hemos sentido el impacto. Me he tapado la cabeza como he podido y luego el vagón ha quedado completamente destrozado». En declaraciones a los medios, Gómez relató cómo un hombre cayó sobre él con una importante herida en la cabeza: «Estábamos todos en estado de shock, no sabíamos bien qué había pasado».

El impacto fue de tal magnitud que los supervivientes apenas acertaban a explicarse cuando llegaron los servicios de emergencia: «Acaba de llegar uno de los primeros helicópteros, cuento tres coches de la Guardia Civil. Mi tren iba detrás y ha colisionado con un Iryo. He visto el vagón destrozado; ha caído por un terraplén. Se me ha caído un señor encima, pero hemos podido ayudarlo. Había gente con golpes por todo el cuerpo», aseguraba uno de los primeros en prestar testimonio. Una hora después del siniestro, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, aseguraba en el puesto de mando avanzado que mientras los helicópteros siguiesen volando había esperanza: era señal de que continuaban localizando a personas con vida. También detalló que se atendió a 53 heridos clasificados con código amarillo y a otros 15 con código rojo —es decir, en estado grave—, mientras que el resto correspondió a asistencias por contusiones o cortes leves.

La búsqueda no se detuvo hasta la noche: unidades caninas rastrearon el perímetro acotado junto a un millar de rescatadores. El dispositivo, compuesto por miembros de la Guardia Civil, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y Protección Civil, trabajó durante toda la jornada. Este jueves los relevarán otros efectivos, además de los investigadores que instruirán el caso. Los vecinos de Urda, un municipio que no alcanza los 2.500 censados, se volcaron con los heridos y con las familias que llegaban en busca de sus allegados. Su modesto polideportivo se convirtió en el punto de encuentro para rescatadores y afectados.

Apagón de seguridad

El otro relato del accidente correspondió al ministro de Transportes, Óscar Puente. Admitió, al igual que los colegios de ingenieros de caminos y los trabajadores ferroviarios, que resulta «inexplicable» cómo pudieron fallar en cadena todas las redes de seguridad. En especial porque el protocolo establece que, cuando el sistema (el alemán LZB) no funciona —como sucedió este miércoles—, deben activarse otros mecanismos automáticos mientras el centro de control de Atocha monitoriza en todo momento cada movimiento desde sus pantallas. Sin embargo, en esta ocasión el AVE, uno de los seis trenes detenidos por el fallo del sistema, recibió la orden de reanudar la marcha. Durante seis minutos, nadie en el puesto de mando advirtió de que el convoy no podría frenar a tiempo y terminaría embistiendo al Iryo. Durante toda la jornada circularon también hipótesis sobre un presunto ciberataque a la red ferroviaria. La explicación de Puente fue más allá de la versión inicial de Renfe —que había asegurado que el maquinista siguió las instrucciones recibidas—, aunque salpicó su exposición con fórmulas de cautela para recalcar que todos los datos son provisionales. El ministro puso el foco en las decisiones adoptadas desde el puesto de mando de Atocha y no en la actuación del maquinista.

Apenas una hora después, también en la zona del siniestro, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoció desde Urda que «no es asumible para un país como España sufrir dos accidentes de alta velocidad» en un año, y prometió: «Vamos a llegar hasta el final y, si ha habido negligencias, se responderá con contundencia». En el mismo escenario, el presidente de Iryo, Carlos Bertomeu, trasladó su pésame a las familias de las víctimas y expresó su profundo pesar por un hecho que «nunca» debió de haber ocurrido. «Las causas se investigarán, estamos a disposición de las autoridades, pero es un sector regulado. Hay una comisión que estudia el accidente y el objetivo primordial es esclarecer qué ha pasado para evitar que vuelva a repetirse, porque esto es sencillamente terrible. Lo siento infinito», recalcó, tras poner a disposición de las familias todos los medios de la compañía.

La Guardia Civil sobrevoló la zona con drones para registrar imágenes de todo el escenario. Además, su Equipo Central de Inspecciones Oculares y la Sección de Grandes Catástrofes de la Policía Judicial han comenzado a examinar palmo a palmo el área afectada. De la instrucción judicial se hará cargo el Tribunal de Instancia de Orgaz (antiguo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 de Orgaz), órgano al que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya ha ofrecido los refuerzos necesarios para acometer la investigación. Mientras, las familias de los viajeros vivieron horas de angustia buscando a los desaparecidos. García-Page no descarta encontrar más cuerpos cuando las grúas retiren los vagones.

Un coruñés desaparecido

Un coruñés figura entre los viajeros no localizados. Sus allegados intentaron localizarlo sin éxito y a lo largo del día se trasladaron hasta el lugar del suceso. Lo único que saben es que viajaba en uno de los dos trenes. Las asociaciones de víctimas de las otras dos tragedias de la alta velocidad, la de Adamuz en enero y la de Angrois en el 2013, rompieron ayer su silencio con un mensaje unánime: «Esto es consecuencia de mirar para otro lado tras los anteriores accidentes», denunció el portavoz de la Plataforma Víctimas Alvia 04155, Jesús Domínguez.