Sánchez insiste en que reforzará la seguridad para que un accidente como el de Urda «no vuelva a suceder»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), en el Centro 112 de Toledo este jueves Juanma Jiménez | EUROPA PRESS

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazó este jueves a Toledo para participar, junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en la reunión de seguimiento del trágico accidente de Urda en la sede del Centro de Coordinación Operativa Integrado regional (CECOPI). Desde allí, realizó una declaración institucional —la segunda desde el siniestro— sin posibilidad de preguntas, en la que aprovechó para agradecer su labor a todos los trabajadores públicos implicados y en la que además, reiteró el compromiso de que habrá un refuerzo en la seguridad de la red ferroviaria española, hasta hace poco considerada una infraestructura de referencia.

«Toda la Administración General del Estado, todas las instituciones que pertenecemos al Estado, desde el pequeño municipio al Gobierno de España, estamos trabajando día y noche para no solo dar una respuesta a los familiares de las víctimas, sino para esclarecer hasta el último detalle de esta tragedia y, por supuesto, reforzar la seguridad para que esto no vuelva a suceder nunca más», aseguró.

El desastre, el segundo accidente de alta velocidad con decenas de muertos en menos de diez meses, ha desatado, como ocurrió tras Adamuz, el debate en torno a si la inversión que se dedica al mantenimiento de una red ya antigua, sometida a un uso intensivo tras la reciente liberalización, es suficiente. Y ha puesto todo foco en la figura de un ministro tan polémico y polemista como el de Transportes, Óscar Puente, a tan solo un mes para las elecciones generales del 29 de noviembre.

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Sánchez no hizo, en todo caso, ninguna mención, ni para avalarla ni para todo lo contrario, a la explicación de lo ocurrido realizada por el propio Puente el miércoles, unas seis horas después del accidente. Incluso, agradeció sin matices a Adif, en cuyo centro de control el ministro situó el origen de la tragedia —una supuesta orden errónea, dada al tren de Renfe para que reanudara la marcha con normalidad, en lugar de a una velocidad de 40 Kilómetros por hora, pese a que el sistema de seguridad LZB estaba inactivo, y había un tren en el mismo cantó—, la atención a los familiares de las víctimas.

El presidente tampoco respondió a las exigencias del líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, que el miércoles demandó una investigación inmediata del Gobierno, otra judicial y una revisión independiente de toda la red ferroviaria. Se limitó a ensalzar la colaboración institucional puesta en marcha para «dar una respuesta rápida, urgente y eficaz» a la tragedia y remarcó que «desde el primer momento», la Administración General del Estado activó el Plan General Estatal de Emergencia de Protección Civil, que incluye la movilización de la UME, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de todo el sistema de Protección Civil. Y por primera vez hizo alusión a un futuro resarcimiento para las familias de los fallecidos, «al menos desde el punto de vista material», aunque sin concretar su alcance ni sus plazos.