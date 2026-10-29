¿Por qué no saltaron las alarmas en el centro de control de Atocha? Cinco personas debían vigilar el tren que reanudó la marcha

En la imagen, el Centro de Regulación de Circulación (CRC) del ADIF en la estación de Atocha, en Madrid. Europa Press

Agentes de la Guardia Civil y miembros de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios del ADIF tomaron a primera hora de la tarde de ayer declaración al técnico que, según el ministro de Transportes, autorizó que el AVE de Renfe reemprendiera la marcha y acabara embistiendo al Iryo que seguía detenido 25 kilómetros más adelante. Una decisión que Óscar Puente calificó como «inverosímil» e «inexplicable», pero que en ningún caso puede atribuirse a una única persona.

Las fuentes consultadas por la agencia Colpisa consideran que, una vez que el sistema de seguridad LZB de la ruta Madrid-Sevilla se desactivó por un fallo informático provocando la inmediata parada de todos los trenes, la tragedia de Urda es fruto de «múltiples negligencias» cometidas en el Centro de Regulación y Control (CRC) de Atocha. ¿Por qué nadie avisó al maquinista de Renfe durante los 17 largos minutos en los que fue avanzando hacia la fatalidad? ¿O quizá cuando lo hicieron ya era demasiado tarde? Un AVE necesita cuatro kilómetros para detenerse si circula a 300 por hora; tres si viene a 250; al menos dos si lo hace a 200, y uno a 150. Poco más de cien segundos como mucho.

El CRC es un búnker con rango de infraestructura estratégica -al nivel de hospitales y aeropuertos- con dos sistemas de alimentación independientes y uno tercero de emergencia exclusivo de edificios esenciales porque su funcionamiento las 24 horas es cuestión de Estado. Por poner un ejemplo, hace unos años alguien dejó su moto aparcada en la puerta del centro situado en una discreta esquina de la estación de Atocha y estuvo a punto de ser movilizado un destacamento del Ejército para quitarla de en medio. Está considerado «el cerebro y los ojos» de toda la red AVE. Hay otros tres «gemelos» en Zaragoza, Antequera y Albacete con los que se reparte la supervisión de las líneas de alta velocidad, pero solo el de Madrid tiene capacidad para asumir «en cinco minutos» el mando ante cualquier suceso grave. Incluyendo el control remoto de cualquier tren.

Nada pasa en las vías de alta velocidad sin que lo sepan o lo autoricen los supervisores de guardia de Atocha. Supervisores. En plural. Porque aunque el ministro Puente señaló ayer durante su comparecencia a una única persona como supuesto responsable de lo ocurrido, lo cierto es que en el CRC no debían ser menos de cinco los responsables de velar por el estado de la ruta y la situación de los dos AVE implicados en el siniestro desde que el de Renfe empezase a acelerar a 8.36 de la mañana hasta que colisionara con el Iryo a las 8.53.

En el CRC se monitoriza en tiempo real toda la red: hay un jefe de circulación por cada 200 kilómetros. En el caso del accidente de Urda los dos trenes estaban en el mismo segmento así que lo sucedido no puede atribuirse a una descoordinación. Pero es que por encima de este supervisor de tramo hay a la vez un responsable de toda la ruta Madrid-Sevilla, un profesional centrado en las alertas que puedan emitir los trenes, otro al cargo de las que puedan ocurrir exclusivamente con las comunicaciones, un jefe de sala y personal que visiona «permanentemente» las cámaras de seguridad. La relación de profesionales y de sus labores concretas la hicieron responsables del ADIF durante una visita que El Correo realizó al puesto de mando de Madrid hace unos años.

Tren inútil

Además de lo ocurrido con el personal, otra de las incógnitas que queda por aclarar es si los superordenadores del puesto de mando emitieron alguna señal de alarma y, en ese caso, por qué no fue atendida. Aunque se cayó el sistema LZB que impide que los trenes avancen a mayor velocidad de la requerida y que dos o más unidades se acerquen demasiado y circulen a la vez por un mismo tramo, por encima de este existe otro denominado Da Vinci.

Fue creado ad hoc por el ADIF para la supervisión general de toda la red AVE y se encarga de coordinar la circulación de las unidades. Un algoritmo organiza el cronograma que permite, entre otras cuestiones, que los trenes que viajan en el mismo sentido lo hagan con una distancia adecuada, que una parada excesivamente larga en un apeadero no provoque «caravanas» o que en macroestaciones como Atocha se sepa desde primera hora de la mañana en qué andén de los 15 existentes debe situarse cada expedición.

Da Vinci también se ocupa de los sistemas de energía y de los de información a viajeros y a conductores. Este fue el canal que permitió ayer al puesto de mando ordenar al maquinista de Renfe que reemprendiera la marcha pese a que el AVE estaba detenido delante de un semáforo rojo que le indicaba que no lo hiciera porque había otra unidad ocupando el siguiente tramo. Lo que respondió este profesional, que minutos antes de la tragedia había comunicado a los viajeros que paraba la marcha por «densidad de tráfico», se desconoce por el momento. Al cierre de esta edición seguía sin ser localizado. También usó el intercomunicador la conductora del Iryo para advertir de que su unidad seguía detenida más adelante.

Según explican expertos del sector, en el argot ferroviario un tren que ha quedado desprovisto de sus sistemas de seguridad, en este caso el LZB, se considera «inútil» para la circulación y «no apto para transportar pasajeros». La teoría dice en estos casos que las unidades deben ser evacuadas y que debe aguardar sin moverse a la llegada de otra unidad remolcadora que lo lleve a talleres. En casos extremos se puede plantear su avance a marcha vista, una velocidad mínima que en ningún caso puede superar los 40 kilómetros por hora. Según los primeros análisis, el AVE de Renfe llegó a la recta de Urda a más de 100.