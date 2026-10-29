Felipe VI, tras visitar a los heridos en el accidente de Urda: «La investigación debe determinar cómo y por qué ha ocurrido esta catástrofe»

1/5 Felipe VI en su comparecencia tras visitar a los heridos del accidente ferroviario de Toledo Violeta Santos Moura | REUTERS 2/5 El rey Felipe VI a su llegada al Hospital Universitario de Toledo este jueves Ismael Herrero | EFE 3/5 El rey Felipe VI saluda al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page a su llegada al Hospital Universitario de Toledo este jueves Ismael Herrero | EFE 4/5 Los reyes a su llegada al Hospital Universitario de Toledo este jueves Ismael Herrero | EFE 5/5 Los reyes y la ministra de Educación, Milagros Tolón, durante una visita a los heridos del accidente ferroviario de Urda Juanma Jiménez | EUROPAPRESS

El dolor en España ha vuelto a descarrilar sobre las vías de la alta velocidad y, esta vez, la Jefatura del Estado no ha esperado a los tiempos de la burocracia política. Tras visitar este jueves a los heridos y familiares de las víctimas en el Hospital Universitario de Toledo junto a la reina Letizia, Felipe VI alzó la voz con una contundencia inusual para reclamar al Gobierno la adopción urgente de medidas para evitar que se repita una tragedia que ya se ha cobrado decenas de vidas. «Tendrán que estudiarse qué medidas hay que adoptar para que esto no vuelva a suceder», urgió a las puertas del centro hospitalario visiblemente emocionado

La colisión a primera hora del miércoles entre un convoy AVE de Renfe y un tren de la operadora privada Iryo en el municipio de Urda ha reabierto heridas profundas en una sociedad aún conmocionada nueve meses después del trágico precedente de Adamuz, donde otras 46 personas perdieron su vida en otro choque mortal. Ante la magnitud de la catástrofe, el monarca reclamó «dignidad y rigor» para llevar la investigación hasta sus últimas consecuencias y depurar responsabilidades sobre cómo y por qué fallaron los sistemas de seguridad automáticos.

Acompañados por la ministra de Educación, Milagros Tolón —en representación del Ejecutivo central—, y por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, los reyes recorrieron las plantas de hospitalización y las unidades de críticos, donde todavía luchan por su vida una quincena de pasajeros. Durante casi dos horas de tensa emoción, escucharon de primera mano los testimonios de los afectados y el exhaustivo informe de los equipos sanitarios.

Al abandonar el complejo hospitalario, el jefe del Estado se mostró taxativo al señalar que la prioridad absoluta es esclarecer los hechos para que se estudien de inmediato las reformas técnicas y los protocolos de circulación necesarios. Consciente de la alarma social y del dolor de las familias, Felipe VI remarcó que el país ha sufrido un «durísimo golpe» y que, aunque es obligatorio seguir avanzando, la única manera de hacerlo de forma justa es garantizando que la red ferroviaria sea plenamente segura. «Hay evidentemente una investigación en marcha. Esta investigación —remarcó— debe determinar cómo y por qué ha sucedido esta catástrofe».

Antes de concluir, el rey no quiso pasar por alto la labor impecable y el esfuerzo de los rescatistas, bomberos y sanitarios que se han dejado la piel en la zona cero desde el momento que saltaron las alarmas por la colisión ferroviaria en las inmediaciones de Urda. «Como sociedad volvemos a sufrir un durísimo golpe pero hay que seguir avanzando aún con ese dolor», reflexionó antes de instar a la ciudadanía a superar este trance de forma colectiva. «Sigamos adelante con su recuerdo, con el dolor por su pérdida. Hagámoslo juntos, unidos, hagámoslo también con dignidad y con rigor», remachó.

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El Hospital Universitario de Toledo concentra el mayor volumen de pacientes derivados del siniestro. Según los últimos balances sanitarios proporcionados por el Gobierno de Castilla-La Mancha, en el centro hospitalario de la capital regional permanecen ingresadas más de 20 personas de las más de 50 que requirieron hospitalización en toda la comunidad autónoma. Entre los ingresados, quince pacientes se encuentran en estado crítico distribuidos en distintas Unidades de Cuidados Intensivos.

El impacto de la tragedia ha alterado por completo la agenda de los reyes para los próximos días quedando cancelados todos los actos oficiales previstos para esta semana. Esto incluye la presentación de la nueva edición del Diccionario de la lengua española en la Real Academia Española (RAE), así como el concierto benéfico de la reina Sofía en Tenerife.