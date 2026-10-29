Renfe suspende la venta de billetes entre Madrid y Andalucía hasta diciembre

Información sobre trenes al sur desde Madrid cancelados. JUAN BARBOSA / EUROPA PRESS JUAN BARBOSA / REUTERS

En Madrid, la estación de Puerta de Atocha Almudena Grandes se sumió en el caos, con los pasajeros preguntando si sus billetes de tren hacia el sur habían sido cancelados tras el accidente. Renfe bloqueó tras el siniestro la venta de billetes entre Madrid y Andalucía hasta diciembre, lo que hace suponer que las tareas de reconstrucción de la vía y retirada de los vagones afectados serán largas. Ouigo también anunció que sus servicios estarán suspendidos al menos hasta el próximo lunes, 2 de noviembre, incluido Renfe permite cambiar o anular gratis los billetes de todos los trenes afectados.

En la estación de Atocha se habilitó una sala para atender a los familiares de las víctimas. Un empleado de Renfe explicó a La Voz que el nerviosismo fue la tónica durante los primeros momentos, con pasajeros exigiendo explicaciones por lo sucedido. «Parecía que me querían linchar», dijo este empleado, algo más calmado horas después.

Tras el accidente, los paneles de información de la estación ya mostraban señales de salidas y llegadas con un letrero naranja que avisaba del corte de la circulación ferroviaria entre Madrid y Andalucía. Todos los destinos al sur mostraban la palabra «cancelado».

El tren 6477, que cubría el trayecto Sevilla-Madrid, quedó detenido en Puertollano (Ciudad Real). La compañía organizó el traslado en autobús de sus pasajeros hasta Madrid. Cientos de viajeros se agolpaban en los puntos de información de Renfe e Iryo, buscando rutas alternativas para llegar a sus destinos. La mayoría se quejaba de la falta de información. También comenzaron a llegar familiares o amigos de pasajeros del tren y del AVE, preguntando por los heridos y los fallecidos. «Aquí nadie explica nada», se quejaba una usuaria que tenía billete para viajar de Madrid a Sevilla.

Momentos de tensión

Por momentos se vivieron escenas de tensión cuando se informó a los interesados de que se había producido un accidente. Varias de las personas que llegaron a Atocha recordaban, antes de conocerse la magnitud del siniestro, el ocurrido hace años en Angrois (Santiago), el 24 de julio del 2013, cuando un tren Alvia descarriló, con un balance de 80 fallecidos y 144 heridos, así como el que se produjo el 18 de enero de este año en Adamuz (Córdoba), que dejó 46 fallecidos y hasta 292 heridos.

Avanzada la mañana, la situación era más calmada en la estación madrileña de Chamartín, donde empleados de Renfe explicaban con serenidad lo ocurrido a las personas que se interesaban por el destino de sus seres queridos.

Los puestos de información estaban saturados de viajeros que pretendían sacar billetes alternativos. Sagrario, una mujer mayor, preguntaba por el tren con destino a A Coruña que partía de Madrid a las 14.40 horas. Empleados de Renfe le explicaban que los trenes con destino a Galicia no estaban afectados.

Renfe habilitará este viernes una alternativa a la línea Madrid-Andalucía

Renfe ha comunicado que este viernes habilitará un «plan alternativo de transporte» en el corredor Madrid-Andalucía tras el accidente en Los Yébenes (Toledo) de este miércoles que ha causado, al menos, 68 muertos y la interrupción indefinida de la línea de alta velocidad entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía. «La compañía está ultimado la programación de estos servicios», ha trasladado este miércoles en un comunicado en el que informa de que anunciará los horarios, recorridos y servicios disponibles «en cuanto se encuentre definida la operativa».

Además, ha asegurado que la huelga de este jueves puede causar «alteraciones» en «los servicios determinados núcleos y corredores» incluidos «trenes sujetos a servicios mínimos», por lo que recomienda viajar en tren «cuando resulte imprescindible». Por otro lado, la empresa ha habilitado servicios especiales por vía convencional para conectar Madrid, Ciudad Real y Puertollano en ambos sentidos y que alargan una hora y media el trayecto.

En este sentido, indican que «para los servicios Madrid-Ciudad Real-Puertollano se efectuarán salidas desde Madrid Pta. Atocha a las 8:00, 10:30, 12:00, 14:00, 16:30, 18:00, 20:00 y 22:30h». «Para los servicios Ciudad Real-Madrid se efectuarán salidas desde Ciudad Real a las 7:15, 9:00, 11:00, 13:30, 15:00, 17:00, 19:30 y 21:00h». Y «para los servicios Puertollano-Madrid se efectuarán salidas desde Puertollano a las 04:45, 6:45, 8:15, 10:00, 12:00,15:30, 18:15 y 20:15 h».

Renfe reitera que ha habilitado «cambios y anulaciones sin coste» para «los afectados por la suspensión de la línea de alta velocidad» y que las estaciones de Atocha, Sevilla, Córdoba y Málaga «estarán abiertas» durante 24 horas «para atender a todas aquellas personas que lo precisen» en los Centros de Atención a Familiares habilitados en Madrid, Córdoba y Sevilla con personal de atención psicológica.