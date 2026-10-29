La delicada posición de Óscar Puente, que se niega a dimitir

El ministro de Transportes, Óscar Puente, comparece ante los medios de comunicación en el Centro de Control del gestor de la infraestructura ferroviaria, Adif, en Madrid. Borja Sanchez-Trillo | EFE

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, muy activo en las redes sociales, se ve de nuevo en el ojo del huracán tras el tercer accidente ferroviario con víctimas mortales durante su mandato. El de ayer supera en número de fallecidos al registrado el 18 de enero del 2016, cuando un tren de Iryo que partió de Málaga descarriló en los desvíos de entrada a la vía 1 de Adamuz (Córdoba) e invadió la vía contigua, por la que circulaba un Alvia que había salido de Atocha, en Madrid, y tenía como destino Huelva. En total, fallecieron 46 personas y otras 152 resultaron heridas. Las causas de ese accidente continúan bajo investigación.

Solo tres días después, un muro de contención cayó sobre un convoy de Rodalies de la línea R4 entre Gelida y Sant Sadurní (Barcelona). El maquinista del tren murió y otras 37 personas resultaron heridas.

Como ocurrió tras esos siniestros, Puente descartó ayer cualquier responsabilidad y aseguró que no está pensando en dimitir. El ministro rechazó esa hipótesis y se declaró «absolutamente devastado» por el accidente, que calificó de «inverosímil» por sus características, y por las víctimas que ha provocado. «Es de los momentos más duros que se pueden afrontar», señaló en declaraciones a los medios.

Al ser preguntado sobre si se plantea renunciar al cargo tras esta sucesión de accidentes, el titular de Transportes descartó hacerlo porque su objetivo es «esclarecer» todo lo ocurrido y «tratar de resolverlo». «Ahora no estoy pensando en mí», señaló Puente.

El ministro no quiso adelantar responsabilidades por lo ocurrido ayer y calificó de «inexplicable» la decisión que tomó el centro de control de Adif en Atocha de ordenar la reanudación de la marcha del AVE de Renfe cuando el sistema arrojaba un aviso rojo que alertaba de que el tren de Iryo que circulaba delante estaba ocupando la vía. Respecto a la persona que tomó la decisión de ordenar la reanudación de la marcha del AVE, indicó que no se había hablado con ella. «Entiendan la gravedad de los hechos y de las responsabilidades que esto puede tener», indicó en rueda de prensa.

«El centro de control es el que toma la decisión de reanudar la marcha en unas circunstancias, desde nuestro punto de vista, inexplicables. Incluso si considera que debe hacerlo, tendría que haber limitado la velocidad a 40 kilómetros por hora», señaló.

Reprobado siete veces

«Lo que ha pasado en los 17 minutos entre que se da la orden de salida a ese tren y la colisión no lo sabemos con precisión. Es verdaderamente... En fin, no quiero entrar en calificativos», incidió.

Puente se ha visto envuelto en varias polémicas desde su llegada al ministerio. Cuando un grupo de familiares de las víctimas del accidente mortal de Adamuz acudió a su despacho para exigirle responsabilidades por lo sucedido, Puente acabó respondiendo: «Yo no he soldado el raíl».

El ministro tiene el récord de reprobaciones parlamentarias de un miembro del Gobierno. El pasado mes de febrero fue reprobado por séptima vez en las Cortes gracias al voto favorable del PP y Vox y a la abstención de Junts, Esquerra Republicana (ERC), Podemos y Coalición Canaria.

En total, ha sido reprobado tres veces en el Congreso y otras cuatro en el Senado, en donde el PP dispone de mayoría absoluta. La última de esas ocasiones se debió a sus supuestas responsabilidades en los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), en los que fallecieron 47 personas.

El Congreso también le ha reprobado al ministro por incumplir la ley para mejorar la calidad y la seguridad del sistema y por no actualizar los protocolos de inspección y mantenimiento a las actuales condiciones de densidad del tráfico.

Un anuncio polémico

Puente ya había sido objeto de polémica por su participación en una promoción del programa Cara al Show, en La Sexta, presentado por Marc Giró. Puente aparece entrando en un ascensor y, cuando le preguntan adónde va, responde: «A la sexta, por favor». Cuando el ascensor se avería, una voz anuncia que el elevador «estará parado más tiempo del habitual». Puente responde: «Vaya por Dios, como que no teníamos bastante con la Renfe». «Perdonen, he tenido una bajada de tensión. Una pastilla y subiendo otra vez», dice una voz. Tras ese sonido, Giró comienza a bailar y el ministro Puente ejecuta también unos pasos de baile junto al presentador.