El profesor de kárate que el martes reconoció ser culpable de abusos a sus alumno se suicida en su celda de la prisión de Barcelona

Imagen de archivo de la cárcel de Brians Enric Fontcuberta | EFE

El profesor de karate de Barcelona que aceptó este martes 26 años y medio de cárcel por abusar y agredir sexualmente a cinco alumnos menores de edad se ha suicidado la mañana de este jueves en el centro penitenciario Brians 1 de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), donde permanecía interno. Según han informado fuentes cercanas al caso, el recluso, que fue condenado el martes in voce por la Audiencia de Barcelona por tres delitos de abuso y dos de agresión sexual continuada a menores de 16 años, no estaba incluido en el programa de prevención de suicidios de la prisión. El antiguo entrenador de karate del Centro Deportivo Claret de Barcelona, en prisión preventiva desde su detención en mayo del 2023 y que actualmente desempeñaba labores de auxiliar de jefe de limpieza en el penal, es el noveno interno que se quita la vida en lo que va de año en Cataluña.

El condenado, de 67 años, también fue sentenciado por sendos delitos de elaboración y tenencia de pornografía infantil por haber grabado los ataques cometidos contra sus alumnos entre el 2015 y el 2023, valiéndose de su condición de sensei, término con el que se designa a los maestros de artes marciales. El procesado reconoció este martes ante el tribunal los hechos que se le imputaban y abonó por adelantado los 140.000 euros de indemnización exigidos en la condena. De los 26 años y medio fijados en el fallo, iba a cumplir un máximo de 18 años de privación de libertad, de los cuales se descontarían los tres años y medio que ya había permanecido en prisión preventiva.

Condena previa en el año 2000 por abusos sexuales

El docente, que también impartió clases en otros centros deportivos de la capital catalana, ya había sido condenado en el año 2000 por un delito de abusos sexuales. Tras su arresto en el 2023, fue denunciado por más antiguos alumnos que afirmaban haber sido víctimas de agresiones semejantes. No obstante, estos casos no llegaron a juicio al encontrarse ya prescritos. El hombre comenzó a trabajar en el 2013 en el Centro Deportivo Claret del barrio de Gràcia, vinculado a los Misioneros Claretianos. Allí impartía sesiones de tecnificación a alumnos aventajados durante franjas horarias con escasa o nula afluencia en las instalaciones, de las cuales poseía llave de acceso.

En ese entorno —tanto en su despacho particular como en los vestuarios y salas de entrenamiento—, el agresor perpetró los abusos contra cinco alumnos, niños y adolescentes de entre once y diecisiete años que carecían de capacidad legal de consentimiento. Los ataques fueron registrados en video, en varias ocasiones, mediante una cámara que él mismo instalaba.

Ascendencia como «sensei» y manipulación de la confianza

Además de valerse de su ascendencia como sensei, el agresor instrumentalizó el vínculo de confianza que mantenía con los menores. Según sostuvo la Fiscalía en su escrito de acusación, el condenado «conocía perfectamente sus carencias, debilidades y formas de ser», factores que utilizó a su favor para perpetrar los ataques. De acuerdo con las declaraciones recabadas por el Ministerio Fiscal, el profesor persuadía a los menores para acudir a entrenamientos privados y, tras las agresiones, les aseguraba que debían sentirse «orgullosos» de recibir un trato «especial» respecto al resto del grupo. Asimismo, les conminaba a guardar silencio sobre lo ocurrido para evitar «envidias». En uno de los casos investigados, el agresor desarrolló una obsesión con una de las víctimas, quien generó una marcada relación de dependencia con él. El menor llegó a acudir al domicilio particular del docente, donde se prolongaron los abusos hasta el momento de la detención policial. Tras las denuncias iniciales, los Mossos d'Esquadra inspeccionaron tanto el recinto deportivo como la residencia del investigado. En los registros intervinieron abundante material informático, entre el que se hallaron grabaciones de las agresiones y un nutrido archivo de pornografía infantil, si bien no existen indicios de que el material fuera difundido a terceros.