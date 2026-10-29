Dos víctimas de la dana siguen desaparecidas dos años después: «Cuando pasen estos días, estaré muchísimo más al límite»

Saray Ruiz y Ernesto Martínez, familiares de las dos víctimas de la dana que siguen desaparecidas dos años después. C. P. / Kai Försterling | EFE

El desconsuelo, la impotencia y la sensación de abandonó que se sintió en los días duros de la dana de Valencia del 2024 no terminan de acabarse ni para Saray Ruiz ni para Ernesto Martínez. Francisco, el padre de Saray, se armó de valor para proteger a sus nietos. La riada lo sorprendió en plena conducción en su pueblo, Monserrat. Paró el vehículo y subió a los pequeños al capó del coche. Pero un traicionero resbalón provocó que el agua se lo llevase. Elisabeth Gil y su madre, Elvira Martínez, trataron de esquivar la riada por una ruta alternativa, pero dieron con una rotonda que resultó ser una trampa mortal. El cuerpo sin vida de Elvira apareció a un kilómetro de allí. Por desgracia, no hay noticias de Elisabeth.

Saray Ruiz aguantó todo este tiempo con entereza y firmeza. Lo hizo por sus hijos y por sus padres. «Lo hemos ido viviendo como hemos podido. En septiembre tuve que cogerme una baja, porque ya no podía más. Al final acaban saliendo todos esos sentimientos que tienes ahí atrapados. Y, cuando salen, lo hacen de la peor forma posible», explica.

«Siempre lo digo, cada uno llevamos nuestra propia mochila», remarca Ernesto Martínez. «A mi sobrino le digo que tenemos que aprender a vivir sin ellas. Él tenía la obsesión de ir a buscar a su madre al barranco. Le dije que no se preocupara. Buscamos una especie de placebo. El año pasado se hizo un monolito aquí en Cheste, en su pueblo, en homenaje a las víctimas. Así que puede ir allí a llorar si lo necesita o a colocar flores», cuenta Martínez.

Saray, por su parte, recibió otro golpe de la vida. Un año después de la dana, perdió a su madre por una enfermedad. «El dolor lo he vivido de una forma diferente al de mi padre. Porque sé dónde está. Estuve hasta el final, hasta que se apagó por completo», cuenta la joven valenciana.

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La vida sigue para Saray, aunque muchas veces tenga que enfrentarse al recuerdo de aquella fatídica jornada. Ese cruce, esa palmera a la que se aferraron sus hijos, se topa muchas veces con su rutina. «Por esa zona, como está el chalé que tenemos, tengo que pasar todas las semanas. No es lo mismo que si me hubiera pasado en otro pueblo. Es zona de paso mía», cuenta. Estos días, con el aniversario de por medio, serán complicados. Es consciente de que, una vez pase otro día 29 y se reduzca el foco mediático, tendrá que asumir las secuelas de exponerse de nuevo. «Ir a una manifestación a mí me dejaba hecha polvo. De hecho, cuando terminemos estos días con más atención de los medios, estaré peor. O, al menos, muchísimo más al límite. Pero nosotros necesitamos seguir alzando la voz; seguir reivindicando y que los medios sean nuestro altavoz», cuenta.

Pasan las semanas y los meses y, aunque no tienen novedades, siguen en contacto con las autoridades. «Hasta ahora, no puedo decir que me hayan prometido algo que luego no se haya hecho. Al revés, cuando hemos propuesto algo no han tardado nada en ponerlo en marcha», cuenta Ernesto, satisfecho con los servicios de la Guardia Civil. Saray, en cambio, solicita más frecuencia en las comunicaciones.

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La causa judicial

La dana del 2024 dejó una huella imborrable en la sociedad valenciana. Esta gran catástrofe acabó con la vida de 233 personas en la provincia de Valencia —otras seis personas perdieron la vida en Castilla-La Mancha y un hombre murió en Andalucía—. Una cifra a la que pueden sumarse seis casos más que, según Efe, están aún bajo investigación judicial. Dirige la instrucción en los juzgados de Catarroja —municipio seriamente afectado por la dana— la togada Nuria Ruiz. La instrucción fue prorrogada en dos ocasiones y seguirá al menos hasta abril del 2027 debido a la «gran complejidad» y «extrema gravedad» de los hechos. Según Europa Press, han declarado ante Ruiz un total de 690 testigos, entre ellos los dos imputados, la exconsejera de Justicia e Interior Salomé Pradas y el que fuera su número dos, el exsecretario autonómico de Emergencia Emilio Argüeso. La exdirigente, que se puso al frente del Cecopi a las cinco de la tarde del 29 de octubre, mantiene que la dana era un suceso inabarcable e impredecible. «Nadie debería estar imputado [...] No fue una riada ni una dana, sino un tsunami», aseguraron fuentes de su entorno a Efe.

Una de las cuestiones de fondo sigue siendo la misma dos años después. El primer mensaje de Es-Alert que llegó a los móviles de los valencianos se produjo a las 20.11 horas de la noche. A esa hora, según la investigación judicial citada, ya habían fallecido centenares de personas.

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Las principales asociaciones de víctimas respaldan la labor de la jueza instructora e insisten en que sea juzgado el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón, del Partido Popular. El exmandatario siguió en el cargo hasta pasado un año de la dana, cuando la presión por sus incongruencias —pasó las horas críticas de la emergencia en una comida de trabajo con una periodista— y la sonora bronca de las víctimas en el funeral de Estado minaron del todo su credibilidad. «Dejó de ser presidente, pero sigue aforado», remarcó Ernesto. Las víctimas ponen el foco en más miembros del Gobierno. Piden que se investigue a Susana Camarero, exresponsable de Servicios Sociales —cesó recientemente para presentarse a las próximas elecciones generales— por el fallecimiento de 37 personas dependientes y atendidas por teleasistencia. También ponen el foco en José Antonio Rovira, ex titular de Educación, por no cancelar la jornada lectiva en toda la provincia.

Mazón no está imputado, pese a que lo pidió la jueza Ruiz. Esta solicitó al Tribuna Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que lo investigara por «negligencia grave», pero esta instancia superior lo rechazó. Alegó que esta petición no podía basarse en «sospechas y conjeturas». El expresidente eludió incluso su citación como testigo, después de que la Audiencia Provincial de Valencia aceptara su personación en la causa judicial.