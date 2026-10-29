Muere la exministra Fátima Báñez, que viajaba en uno de los trenes siniestrados en Urda

Fátima Báñez

La presidenta de la Fundación CEOE y exministra de Empleo y Seguridad Social con gobiernos del PP, Fátima Báñez, ha fallecido en el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en la provincia de Toledo, según ha notificado este jueves la patronal CEOE tras recibir confirmación oficial. La exministra, de 59 años, ocupaba uno de los asientos del Iryo que fue embestido este miércoles por un tren AVE de Renfe. Los dos trenes, que habían salido de Madrid, se dirigían a Sevilla, donde Báñez iba a participar en un acto empresarial de la patronal andaluza.

Tanto la patronal CEOE como el PP esperaban noticias de la exministra desde que se produjo el accidente, perdiendo la esperanza a medida que pasaban las horas.

«Desde CEOE queremos expresar nuestra más profunda tristeza por el fallecimiento de la presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez», ha señalado la organización empresarial, que también ha destacado que la «cercanía, generosidad y compromiso» de Báñez «dejan una huella imborrable en las empresas y en todo el equipo de CEOE», afirma la patronal en un comunicado. «CEOE y todas las personas que forman parte de ella, así como todo el equipo de la Fundación, quieren expresar su más profundo dolor por esta pérdida y trasladar su cariño, apoyo y más sinceras condolencias, no solo a su familia, sino también a sus amigos y seres queridos en estos momentos tan complicados». Desde Cepyme se han sumado también al dolor de la familia empresarial española por el fallecimiento de la exministra y presidenta de la Fundación CEOE.

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Báñez era presidenta de la Fundación CEOE desde julio del 2020, cargo al que accedió casi dos años después de abandonar el Ministerio de Empleo.

Nacida en Huelva en 1967, Báñez desempeñó el cargo de ministra de Empleo y Seguridad Social desde diciembre del 2011 a junio del 2018, con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Fue la encargada de llevar a cabo la reforma laboral que aprobó el PP en el año 2012, duramente critica por los sindicatos y contra la que se convocó una huelga general con el objetivo de lograr su derogación.

La exministra, casada y con dos hijos, dejó la política en marzo del 2019 con la intención de incorporarse a la empresa privada, donde era consejera independiente en Rovi y consejera externa de Iberdrola Energía Internacional. Antes de eso, Báñez fue consejera independiente en Avangrid, filial estadounidense de Iberdrola, a la que dio el salto tras haber sido consejera de la filial de la energética en México.

Licenciada en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas, antes de ser ministra de Empleo ocupó brevemente, en funciones, el cargo de ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad desde agosto hasta noviembre del 2016. Fue diputada por Huelva en el Congreso (2000-2019), donde ejerció importantes responsabilidades en el área económica del Grupo Parlamentario Popular y fue presidenta de la Comisión de Exteriores de la Cámara Baja (2018-2019). Con anterioridad, desde noviembre de 1997 a junio del 2000, fue miembro del Consejo de Administración de la Radio Televisión de Andalucía. Comenzó su vida profesional en la empresa privada como responsable de Estrategia y Desarrollo Corporativo del grupo de empresas familiar (1993-1997), volviendo en noviembre del 2019 a la actividad privada como consultora y asesora empresarial.