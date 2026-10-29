Casi la mitad de las líneas de Cercanías de Madrid están suspendidas por la huelga de maquinistas

David Zorrakino | EUROPAPRESS

De las diez líneas de Cercanías que hay en la Comunidad de Madrid, cuatro se encuentran suspendidas desde primera hora de la mañana. Mientras que las líneas C-1, C-3, C-4 y C-8 ya han dejado de operar este jueves por huelga de maquinistas, según Renfe, las líneas todavía operativas están registrando fuertes alteraciones en el resto de red. A través de una publicación en la red social X, Renfe ha avisado a los usuarios madrileños de que lo mejor será buscar otro medio de transporte y ha facilitado un documento de justificante de retraso para quien lo necesite.

A pesar de que el Ministerio de Transportes acordó con el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF) unos servicios mínimos del 75 % en horario punta (de 6.00 a 9.00 horas, de 13.30 a 15.30 horas y de 18.30 a 20.30 horas) y del 50 % el resto de la jornada, fuentes de Renfe han detallado a Europa Press que el 45,29 % de los trenes se ha suprimido y un 33,17 % no ha salido, lo que ha generado una situación «muy complicada».

El caos llegó a la capital a las 00.02 de este jueves, cuando la línea C-4, que conecta a los municipios de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, se tuvo que cancelar a última hora por «causas operativas», según avisó la compañía pública a través de sus redes sociales.

Más tarde, a las 7.33 de este jueves, Renfe canceló la circulación de las líneas C-1, C-3 y C-4, al tiempo que adelantaba que el resto de la red podría verse «muy afectada, con fuertes demoras, alteraciones de recorrido y tiempos de viaje superiores a los habituales».

Una hora y cinco minutos después se sumó la línea C-2 al listado de suspensiones. Aunque está se recuperó más tarde, ha permanecido con una frecuencia tres veces menor a la habitual durante el resto de la jornada. Asimismo, la C-8, que conecta Chamartín con Santa María de la Alameda y Cercedilla, se cortó a las 9.

Según el sindicato organizador, estos imprevistos se deben a que, además de haber un seguimiento del 100 % de la huelga convocada para denunciar la inseguridad a la que se exponen en su puesto de trabajo, «varios maquinistas no se han encontrado en condiciones de trabajar hoy por el trauma del accidente». Además, avisa el SEMAF de que los maquinistas que han ofrecido los servicios mínimos «están siendo rigurosos con el cumplimiento de la normativa de seguridad ante la desconfianza generada» tras la colisión entre el AVE y el Iryo en Urda, Toledo.

Por su parte, Metro de Madrid ha puesto en circulación durante la hora punta toda la tabla de trenes disponibles en la red para atender el posible aumento de demanda que se pueda producir ante la huelga de maquinistas convocada en Renfe, según informa la compañía.