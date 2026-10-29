Los maquinistas, al límite: «Puente no está a la altura y debe dimitir»

El ministro de Transportes, Óscar Puente, el pasado 16 de septiembre. Diego Radamés | EUROPAPRESS

«¿Qué culpabilidad tengo yo como maquinista?». La pregunta la lanza Vicente Almenar, maquinista y responsable estatal de conducción del sector ferroviario de UGT. Asegura que los profesionales se sienten «señalados» tras el accidente de Urda, pese a que todavía quedan incógnitas por despejar sobre lo ocurrido. «Y con los diez dedos de la mano», precisa. Almenar, en conversación telefónica con este periódico apenas 24 horas después de esta nueva tragedia ferroviaria, carga directamente contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, por sus declaraciones apuntando al error humano. «A mí me ha tocado mucho, mucho. No está a la altura», lamenta. Y asegura que no es una opinión aislada, sino un sentimiento que comparte el sector. Cuando se le pregunta si el ministro debería dimitir, su respuesta es tajante: «Sí».

Almenar rechaza que se ponga el foco en el error humano sin conocer antes qué pudo provocarlo. «Antes del factor humano hay que valorar qué es lo que ha producido el factor humano», advierte. Hay aspectos de lo ocurrido en Urda que no terminan de encajarle. «A mí me rechinan informaciones», reconoce. Y no es la primera vez. «Como en el de Adamuz, sigo teniendo mis dudas», confiesa.

También cuestiona la difusión de fragmentos de las conversaciones entre los maquinistas y el centro de control, sin que se conozca todavía toda la secuencia de los hechos. «Te estoy lanzando ahí unos tráileres para una película que no te la estoy contando», lamenta. Porque, insiste, quien conduce un tren debe poder confiar en las órdenes que recibe. «Tengo que tener la seguridad y la confianza de que las cosas están bien hechas».

Una confianza que, reconoce, empieza a perderse. «Se está perdiendo, se está perdiendo», admite Almenar, que lleva once años como maquinista y asegura que muchos de los problemas de la infraestructura se arrastran desde hace demasiado tiempo. «No puedo estar siempre con una rueda llena de pinchazos porque el riesgo de accidente me aumenta», protesta.

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Reclama más mantenimiento y soluciones definitivas frente a una sucesión de medidas provisionales. Tampoco oculta su frustración por el ritmo de las negociaciones para reforzar la seguridad ferroviaria. «Desde la primera reunión hasta hoy hemos hecho cuatro reuniones y nos emplazamos de mes a mes», critica. Pide más personal y reuniones semanales para agilizar unas mejoras que considera urgentes. Aunque introduce un matiz: que la confianza se esté deteriorando no significa que viajar en tren haya dejado de ser seguro.

Sobre lo ocurrido en Urda, Almenar dirige la mirada hacia el centro de control. Tras el fallo de transmisión del sistema de seguridad LZB, los maquinistas recibieron instrucciones para continuar la circulación mediante otro sistema de protección. Pero hay cuestiones que, a su juicio, necesitan una explicación. «Hay que ver qué es lo que está viendo el compañero de circulación en su mesa», señala.

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Le preocupa especialmente la secuencia de órdenes y la posición de los trenes cuando se autorizó la reanudación de la marcha. «Tú lances a alguien sin quitar al que tengo delante, esto no es así», advierte al explicar cómo debería gestionarse una situación semejante. Reconoce, no obstante, que desconoce la información de la que disponían los responsables del centro de control. Por eso insiste en que deben examinarse todos los registros antes de sacar conclusiones.

Y mientras se buscan respuestas, Almenar denuncia otra situación que los maquinistas llevan tiempo intentando corregir: que se les exija tomar decisiones técnicas que no les corresponden. Explica que, cuando detectan un golpe o una anomalía en la vía, en ocasiones se les pide que valoren cuánto deben reducir la velocidad. «Yo no soy técnico. Yo estoy conduciendo, tengo que estar a la atención», protesta. Y pone un ejemplo: «Si he pasado a 250 y me ha dado un golpe, pues ¿qué sería, a 100? ¿O a 200?». «Esos riesgos no se pueden tomar», sentencia.