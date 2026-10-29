Un madrileño vinculado a A Coruña, entre los desaparecidos de Urda

Con una estrecha vinculación entre Málaga y A Coruña, de donde es su mujer, la familia de Juan Ignacio López Espinosa sigue sin conocer su paradero. Con 63 años, ocupaba el asiento 17D del coche 7. Es un varón de estatura media, complexión normal, cabello corto y negro. Su entorno pide a aquellos viajeros que circulaban en el mismo convoy y puedan aportar cualquier dato relevante para encontrarlo, se pongan en contacto con los medios oficiales.

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López Espinosa desarrolla su actividad profesional en la capital malagueña como responsable de Gestión Urbanística para la zona Sur de España en una promotora inmobiliaria de ámbito nacional. El hombre viajaba en el convoy de Renfe siniestrado precisamente en el marco de un desplazamiento de trabajo. Asimismo, cuenta con un fuerte arraigo familiar en A Coruña, compartiendo residencia entre tierras andaluzas y gallegas.

De acuerdo con los datos contrastados con su familia, Juan Ignacio ocupaba el asiento 17D dentro del coche 7. En cuanto a sus rasgos para facilitar su identificación o localización, se trata de un varón de estatura media, complexión normal, cabello corto y negro, y luce una barba ligera de tono moreno y canoso.

Su entorno piden a aquellos viajeros que circulaban en el mismo convoy —especialmente quienes ocupaban el coche 7— si pudieran aportar cualquier dato relevante. La familia pide que quienes dispongan de información se pongan en contacto a través del teléfono 681 35 53 24, o bien llamen a los canales oficiales de atención a las víctimas habilitados por Renfe y las autoridades. Renfe cuenta con el Plan de Asistencia a las Víctimas de Accidentes Ferroviarios y a sus Familiares a través del número 900 10 10 20. Iryo ha habilitado el 900 001 403. El Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha activado el 900 122 112.