La Junta Electoral Central abre un segundo expediente a Sánchez por su vídeo ante el «Guernica»

Fotograma del presidente del Gobierno frente al Guernica PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | EUROPAPRESS

La Junta Electoral Central abre un segundo expediente sancionador al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El árbitro electoral lo hace esta vez por el vídeo que colgó el jefe del Ejecutivo en el interior del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en el que aparecía frente al famoso cuadro de Pablo Picasso, Guernica, en una estampa con una evidente carga simbólica dado el significado del cuadro. Sánchez quiso lanzar un mensaje de No a la guerra con el óleo de fondo, y defender que ha adoptado la misma posición en cualquier conflicto bélico que ha coincidido con su mandato, «sin dobles raseros».

El expediente se formalizó a raíz de una denuncia del Partido Popular, cuyo secretario general, Miguel Tellado, ya denunció la jugada que no buscaba otra cosa que «agrandar el ego» de Sánchez. «Una vez más, Sánchez abusa de los recursos que son de todos y se apropia del Guernica para grabar un anuncio publicitario en precampaña electoral», censuró Tellado minutos después de que el presidente del Gobierno difundiera el vídeo. Así, los populares elevaron la denuncia a la Junta Electoral Central, que en su reunión de este jueves dictaminó la apertura de un nuevo expediente al presidente por haber incumplido la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Lo cierto es que Sánchez ya acumula seis expedientes sancionadores de la JEC en período electoral, siendo el segundo que se le abre en la carrera a las urnas para el próximo 29 de noviembre. El primero que se tramitó en esta precampaña fue tras la rueda de prensa que ofreció en La Moncloa, el pasado 6 de octubre. posterior al Consejo de Ministros que volvió a aprobar los dos decretos ley sobre vivienda que fueron tumbados por el Congreso a finales del mes de septiembre, un rechazo parlamentario que terminó desembocando en el anticipo electoral. El árbitro electoral estimó que el jefe del Ejecutivo utilizó la comparecencia para hacer propaganda electoral con recursos públicos.

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Además, la Junta también decidió en su reunión de este jueves estimar parcialmente otra denuncia presentada por el PP sobre unas declaraciones emitidas por la ministra de Inclusión Social y Migraciones, y portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, en otra rueda de prensa posterior a otro Consejo de Ministros, que vulneraban de nuevo el deber de neutralidad de los poderes públicos en campaña electoral. La JEC consideró que la ministra excedió una simple exposición de hechos objetivos o una mera información sobre una situación de interés general. En concreto, defienden que Saiz tenía «la intención de hacer un contraste entre la política de pensiones desarrollada durante el Gobierno del Partido Popular frente a aquella implementada por el actual Ejecutivo».