La Guardia Civil investiga si detrás del «fallo humano» de Urda hubo presiones para mover trenes y evitar más retrasos

Un maquinista del tren laboratorio del ADIF, en una imagen de archivo Marcial Guillén

El ministro de Transportes ya ha dictado sentencia. Óscar Puente ya tiene una cabeza de turco: el trabajador del Centro de Regulación y Control (CRC) del ADIF en Madrid-Puerta de Atocha que autorizó la marcha de un AVE cuando tenía otro tren detenido delante. Su decisión, supuestamente motu proprio, fue «inexplicable», según el ministro.

Y fue esa fatídica autorización, y solo esa decisión, la que, según la versión de Puente, desembocó en la tragedia ferroviaria de Urda, que hasta el momento se ha cobrado 69 vidas. Pero para los investigadores quedan muchas más preguntas de las que el ministro se ha hecho.

El trabajador fue interrogado este miércoles por la Guardia Civil y técnicos de la la AITAT, la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil, que desde el pasado verano asumió los trabajos de l Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). Fuentes de ambos organismos consultadas por la agencia Colpisa insisten en que el caso sigue abierto, «muy abierto».

La CIAF concluyó que se omitieron comprobaciones de seguridad y que hubo sobrecarga de trabajo e instrucciones deficientes en incidentes similares en Castellgalí (2019), Mataró (2019) y Xeraco (2020)

Una de las cuestiones que tratan de esclarecer es qué llevó a un responsable de circulación experimentado a autorizar semejante maniobra sin imponer siquiera la denominada «marcha a la vista», un régimen de circulación que se aplica cuando existe la posibilidad de que haya algún obstáculo o peligro en la vía y el tren debe avanzar con especial precaución.

¿Actuó por iniciativa propia? ¿Existían instrucciones, presiones o circunstancias que pudieran explicar aquella decisión? Los sindicatos llevan años denunciando presiones para mantener trenes circulando cuando fallan sistemas de protección como el LZB o se averían los bloqueos y las señales, situaciones que exigen procedimientos alternativos, como el BSL, y comprobaciones adicionales.

Puente fue especialmente contundente este miércoles. «El centro de control es el que toma la decisión de reanudar la marcha en unas circunstancias, desde nuestro punto de vista, inexplicables», afirmó. El ministro aseguró, además, que el trabajador tenía experiencia y disponía de ayuda, lo que, a su juicio, hacían todavía menos comprensible lo sucedido.

Seis trenes parados

Pero el propio Puente dio dos datos, que los agentes de la Policía Judicial ahora analizan al detalle. El primero es que la situación en Atocha era muy tensa pues la caída del sistema LZB había dejado detenidos automáticamente seis trenes en un tramo de poco más de 60 kilómetros. Y el segundo, un episodio especialmente revelador: otro maquinista recibió también la orden de reanudar la marcha normal, pero advirtió al centro de control: «No puede ser marcha normal, tiene que ser marcha a la vista». El operador reconoció el error y rectificó: «Ah, sí, marcha a la vista». Aquella precaución no se trasladó al AVE siniestrado.

Óscar Puente insistió en que todo esto es excepcional, inédito, pero lo cierto es que la Guardia Civil trabaja con varios antecedentes muy parecidos. Al menos tres investigaciones oficiales de accidentes ferroviarios han descubierto fallos de seguridad asociados a decisiones humanas, comprobaciones omitidas, sobrecarga laboral o instrucciones deficientes. A ellas se suma una sucesión de denuncias sindicales, algunas muy recientes, que advierten de presiones para mantener los trenes circulando incluso cuando fallan los sistemas de protección.

Uno de los episodios más próximos a lo ocurrido en Urda se produjo el 28 de marzo del 2024, en la línea Valladolid-León. El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) denunció que el ADIF había seguido enviando trenes por un trayecto de 35 kilómetros con el bloqueo automático averiado y las señales permanentemente en rojo.

Entre Santas Martas, El Burgo Ranero y Sahagún, los maquinistas tenían que detenerse, solicitar autorizaciones y avanzar bajo condiciones restrictivas. Pese a que la avería continuaba, se siguieron expidiendo convoyes sin establecer el bloqueo telefónico que Semaf consideraba necesario para garantizar la separación entre trenes.

El sindicato calificó aquella gestión de «exportación del riesgo», por trasladar al conductor responsabilidades que normalmente recaen en los sistemas de seguridad. También denunció un contexto de «presiones comerciales» al defender a un maquinista que había decidido terminar su servicio tras agotar el tiempo legal de conducción. Reclamó una auditoría y depurar responsabilidades.

Las investigaciones de la CIAF ofrecen antecedentes todavía más inquietantes. El 8 de febrero del 2019, dos trenes colisionaron frontalmente cerca de Castellgalí, en Barcelona. Murió una maquinista. La investigación descubrió que determinados responsables de circulación habían convertido en habituales procedimientos excepcionales que omitían comprobaciones reglamentarias.

Al revisar las operaciones anteriores al accidente, la CIAF encontró nueve movimientos irregulares entre doce salidas examinadas. Además, los responsables habían interpretado como una falsa indicación lo que las pantallas mostraban correctamente: una vía ocupada. Las inspecciones internas tampoco habían detectado ni corregido aquellas prácticas.

Semaf denunció en sus alegaciones a esa investigación «las habituales tensiones y presión por tiempo» que sufrían, según la organización, los maquinistas de Rodalies, obligados frecuentemente a trabajar con sistemas degradados. El sindicato vinculaba esas circunstancias a la normalización de procedimientos excepcionales, aunque la CIAF no incorporó las presiones entre sus conclusiones causales.

Otro antecedente ocurrió en Mataró, el 20 de abril del 2019. Una avería provocada por un temporal obligó a gestionar movimientos con señales en rojo. Un responsable de circulación autorizó avanzar a un tren por un itinerario incorrectamente dispuesto, con el consiguiente riesgo de colisión.

El maquinista circulaba a la vista, advirtió que las agujas estaban mal colocadas y consiguió detener el convoy. La CIAF constató que las averías habían incrementado considerablemente la carga de trabajo y señaló carencias de personal y procedimientos adecuados para afrontar situaciones degradadas recurrentes.

En Xeraco, Valencia, el 4 de marzo del 2020, una avería volvió a desembocar en una autorización indebida. El responsable del control centralizado permitió salir a un tren sin tener correctamente establecido el bloqueo mientras otro convoy circulaba en sentido contrario. Detectó el problema y consiguió ordenar la detención.

La CIAF identificó un error humano como causa directa, pero también una consigna ambigua y deficiencias en la coordinación de los automatismos. Recomendó aclarar las instrucciones y modificar los procedimientos para evitar que situaciones excepcionales generasen nuevos riesgos.

Este mes de octubre

Las advertencias sindicales han llegado hasta prácticamente la víspera de Urda. El pasado 21 de octubre, apenas siete días antes de la tragedia, el Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF) dirigió una carta al ADIF y a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria denunciando que determinadas consignas trasladaban a los trabajadores la responsabilidad de suplir limitaciones técnicas de los enclavamientos.

Se refería a instrucciones de las zonas noreste y noroeste que, a juicio del sindicato, dejaban excesivas decisiones de seguridad en manos de la atención humana. SCF reclamó prohibir los cruces de trenes en las estaciones afectadas hasta revisar las consignas.

La organización también cuestionó la aplicación de la denominada cultura justa de seguridad, que exige examinar los factores técnicos y organizativos antes de atribuir responsabilidades personales. Denunció expedientes disciplinarios contra responsables de circulación por errores o lapsus humanos sin una valoración suficiente de las circunstancias de trabajo.

Las quejas venían de antes. En diciembre del 2025, SCF rechazó el Plan Anual de Seguridad de Adif para 2026 porque, según denunció, ignoraba propuestas para reducir la sobrecarga de los centros de control y revisar procedimientos relacionados con fallos de señalización detectados en el 2024 y 2025.

«Presión constante»

El 23 de enero del 2026, el Comité General de Empresa remitió una carta a la presidencia del ADIF sobre las condiciones de trabajo en esos centros. Alertaba de una «presión constante» sobre los profesionales encargados de decisiones críticas y reclamaba refuerzos para evitar riesgos.

SCF ilustró aquella situación con un dato: un responsable de circulación había tenido que transmitir 104 telefonemas durante un único turno. Mientras atendía llamadas y redactaba las comunicaciones, advertía el sindicato, debía vigilar simultáneamente las pantallas que representan la posición y los movimientos de los trenes.

Es precisamente en uno de esos centros donde Puente sitúa el origen de la tragedia de Urda. Según su reconstrucción, hacia las 8.30 horas una avería informática dejó fuera de servicio el LZB, el sistema que supervisa continuamente la circulación y puede ordenar automáticamente el frenado de los convoyes.

Seis trenes quedaron detenidos en un tramo de aproximadamente 63 kilómetros. Los mecanismos de protección habían funcionado hasta ese momento. El problema llegó cuando desde el centro de control de Atocha se decidió autorizar la reanudación de la marcha.

A las 8.36, según la secuencia ofrecida por el ministro, el AVE de Renfe recibió autorización para recuperar la marcha normal. Diecisiete minutos después alcanzó al tren de Iryo que permanecía inmovilizado delante. Puente aseguró que hubo tiempo suficiente para detectar y corregir el error.

Bajo ciertas condiciones

Cuando falla el LZB, la circulación puede continuar bajo otro régimen de protección, el Bloqueo de Señalización Lateral (BSL), siempre que se cumplan las condiciones reglamentarias. El sistema automático deja de supervisar continuamente el tren y cobran especial importancia las señales, las comprobaciones de ocupación y las autorizaciones de los responsables de circulación.

La denominada «marcha a la vista» obliga al maquinista a avanzar con una velocidad que le permita detenerse ante cualquier obstáculo. En el supuesto descrito por Puente debía limitarse a 40 kilómetros por hora. La autorización de marcha normal permitió que el tren avanzara sin esa precaución, pese a que otro convoy seguía detenido delante.

La investigación deberá reconstruir las comunicaciones entre el centro de control y los trenes, los registros de la avería, las comprobaciones efectuadas y las instrucciones recibidas por el operador. También las circunstancias de trabajo en aquel momento y si existieron indicaciones para acelerar la recuperación de la circulación tras la caída del sistema.