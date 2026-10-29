Un guardia civil y un inspector de Hacienda, entre los fallecidos en el accidente de Urda
ESPAÑA
64 personas han denunciado la desaparición de familiares. Mientras las identificaciones oficiales se suceden entre las decenas de víctimas mortales, publican fotos y asientos de los desaparecidos para intentar dar con ellos29 oct 2026 . Actualizado a las 09:11 h.
El accidente ferroviario ocurrido este miércoles a primera hora de la mañana en el municipio toledano de Urda entre un tren de alta velocidad de Renfe y otro de Iryo dejó casi 70 fallecidos y decenas de heridos. Mientras los equipos de emergencias trabajaban en la zona, trasladando a las víctimas y despejando los restos de los vagones para poder acceder a quienes permanecían atrapados bajo los convoyes, las familias de los pasajeros a los que todavía no se había podido localizar vivían horas de angustia que se trasladaron a redes sociales, que están funcionando como un altavoz para intentar averiguar qué ha ocurrido con sus seres queridos. La Guardia Civil ha recibido hasta el momento 64 denuncias de personas informando de familiares desaparecidos
David, Mari Carmen, Adriana, César, Juan José, Eleuterio... Son algunas de las personas que viajaban en uno de los vagones de los trenes que protagonizaron el choque. Sus familiares y amigos comenzaron a difundir mensajes con sus fotos y una breve descripción -la ropa que llevaban, edad, vagón y asiento exacto en el que viajaban- con el fin de localizarlos o, al menos, conseguir información sobre el estado en el que se encuentran. Pedían, además, colaboración del resto de usuarios para poder llegar a un mayor número de gente, al margen de los trabajos que ya están haciendo los efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil en este sentido.
Y entre tantas personas sin localizar, los servicios forenses comenzaban a identificar a las primeras víctimas mortales. Entre ellas estaba José Manuel Chacón, un guardia civil de 31 años, que desde hacía tiempo se encontraba destinado en la Unidad Técnica de la Policía Judicial, que viajaba desde Madrid hasta Sevilla para hacer unos trámites personales. También hay un agente de la Policía Nacional, cuya identidad no ha trascendido, pero que sí que recibió las muestras de apoyo por parte del Cuerpo. Asimismo, constaba entre las personas que han perdido la vida Antonio Montero Domínguez, un reconocido inspector de Hacienda. Su identificación fue posible gracias a que viajaba con un compañero que solo resultó herido en la colisión ferroviaria.
Entre las personas que permanecían ilocalizables, se encontraba la exministra de Empleo y Seguridad Social durante el Gobierno de Mariano Rajoy y presidenta de la Fundación de la CEOE, Fátima Báñez, que viajaba en uno de los trenes y de la que, hasta ahora, no se han tenido noticias. La exdirigente popular acudía a un acto organizado por Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) en Sevilla. Situación similar vive Antonio Vázquez, apoderado del torero sevillano Pablo Aguado, que iba en el tren Iryo accidentado, y del que tampoco se han tenido noticias. Se dirigía a la ciudad andaluza para revisar los encierros reseñados de cara a la próxima temporada.
Más allá de los rostros conocidos, todavía hay decenas de personas que permanecen en paradero desconocido, como un vecino de A Coruña que su familia ha intentado localizar sin éxito; lo que sí han confirmado es que viajaba en un de los dos convoyes accidentados. También es el caso de Adriana Marroquín; su hermana ha hecho una publicación en Instagram, que rápidamente ha sido difundido por otros usuarios a fin de obtener mayor difusión, pidiendo colaboración para intentar localizar a esta joven que viajaba en el vagón 8 del AVE de Renfe. «No damos con ella. Cualquier información se agradece», ha escrito. No es la única. Cristina hacía la misma petición, esta vez a través de X. «Desaparecido DAVID MARTÍNEZ MÉNDEZ iba en tren Iryo. Por favor no tenemos información sobre él», escribía mientras pedía que compartiesen el mensaje para poder llegar a más gente y, así, poder encontrar a este joven de 25 años que también iba sentado en el tren de Renfe, en concreto en el asiento 16A del vagón número 7. «Necesitan a alguien que pueda confirmar si se le ha visto entre los heridos o si se lo ha llevado un helicóptero, toda información es bienvenida», escribía otra persona que se hacía eco.
«Eleuterio del Olmo Ramírez. 50 años. Poca barba y pelo corto. Viajaba en Ave, vagón 7, asiento 17C», es otra de las personas sobre la que, más de diez horas después de que se produjese la colisión, no se tenían noticias. «Juan José García Palacios (27 años). Viajaba en el vagón 8, asiento 9C», era el mensaje con el que la familia de este guardia civil buscaba respuestas en un momento lleno de angustia e incógnitas. Lo mismo ocurría con David Reina Reguera, un ingeniero de 25 años que viajaba en el vagón 8 del Ave, y del que sus allegados no habían recibido novedades, más allá de que había cogido uno de los trenes accidentados.
Mientras estos mensajes se sucedían, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo comenzaba, a mediodía, a recibir los cuerpos de las más de 60 víctimas mortales del accidente ferroviario ocurrido para proceder a las labores de identificación y los trabajos forenses. La Unidad Militar de Emergencias (UME), por su parte, preparaba una morgue auxiliar para hacer frente a la llegada de los fallecidos.