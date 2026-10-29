Un guardia civil y un inspector de Hacienda, entre los fallecidos en el accidente de Urda

Atención de los pasajeros que viajaban en los trenes siniestrados en Toledo Violeta Santos Moura | REUTERS

El accidente ferroviario ocurrido este miércoles a primera hora de la mañana en el municipio toledano de Urda entre un tren de alta velocidad de Renfe y otro de Iryo dejó casi 70 fallecidos y decenas de heridos. Mientras los equipos de emergencias trabajaban en la zona, trasladando a las víctimas y despejando los restos de los vagones para poder acceder a quienes permanecían atrapados bajo los convoyes, las familias de los pasajeros a los que todavía no se había podido localizar vivían horas de angustia que se trasladaron a redes sociales, que están funcionando como un altavoz para intentar averiguar qué ha ocurrido con sus seres queridos. La Guardia Civil ha recibido hasta el momento 64 denuncias de personas informando de familiares desaparecidos

David, Mari Carmen, Adriana, César, Juan José, Eleuterio... Son algunas de las personas que viajaban en uno de los vagones de los trenes que protagonizaron el choque. Sus familiares y amigos comenzaron a difundir mensajes con sus fotos y una breve descripción -la ropa que llevaban, edad, vagón y asiento exacto en el que viajaban- con el fin de localizarlos o, al menos, conseguir información sobre el estado en el que se encuentran. Pedían, además, colaboración del resto de usuarios para poder llegar a un mayor número de gente, al margen de los trabajos que ya están haciendo los efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil en este sentido.

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Y entre tantas personas sin localizar, los servicios forenses comenzaban a identificar a las primeras víctimas mortales. Entre ellas estaba José Manuel Chacón, un guardia civil de 31 años, que desde hacía tiempo se encontraba destinado en la Unidad Técnica de la Policía Judicial, que viajaba desde Madrid hasta Sevilla para hacer unos trámites personales. También hay un agente de la Policía Nacional, cuya identidad no ha trascendido, pero que sí que recibió las muestras de apoyo por parte del Cuerpo. Asimismo, constaba entre las personas que han perdido la vida Antonio Montero Domínguez, un reconocido inspector de Hacienda. Su identificación fue posible gracias a que viajaba con un compañero que solo resultó herido en la colisión ferroviaria.

Entre las personas que permanecían ilocalizables, se encontraba la exministra de Empleo y Seguridad Social durante el Gobierno de Mariano Rajoy y presidenta de la Fundación de la CEOE, Fátima Báñez, que viajaba en uno de los trenes y de la que, hasta ahora, no se han tenido noticias. La exdirigente popular acudía a un acto organizado por Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) en Sevilla. Situación similar vive Antonio Vázquez, apoderado del torero sevillano Pablo Aguado, que iba en el tren Iryo accidentado, y del que tampoco se han tenido noticias. Se dirigía a la ciudad andaluza para revisar los encierros reseñados de cara a la próxima temporada.

1/38 Restos de los vagones que descarrilaron tras el choque de dos trenes en Toledo Violeta Santos Moura | REUTERS 2/38 Servicios de emergencia desplegados en el lugar donde han chocado dos trenes de la línea Madrid-Andalucía Ismael Herrero | EFE 3/38 Estado de los vagones afectados en el accidente ferroviario ocurrido en Toledo Ismael Herrero | EFE 4/38 Imágenes de viajeros de los trenes siniestrados en Urda (Toledo) Ismael Herrero|Ismael Herrero | EFE 5/38 Primer vagón del tren AVE que ha impactado contra un Iryo en la provincia de Toledo Violeta Santos Moura | REUTERS 6/38 Imágenes de viajeros de los trenes siniestrados en Urda (Toledo) Ismael Herrero | EFE 7/38 Zona donde se ha producido el accidente ferroviario, en la provincia de Toledo Juanma Jiménez | EUROPAPRESS 8/38 Restos de los vagones siniestrados en el accidente de Toledo Juanma Jiménez | EUROPAPRESS 9/38 Personal de emergencias en el lugar donde impactaron dos trenes de la línea de AVE Madrid-Andalucía Violeta Santos Moura | REUTERS 10/38 Atención de los pasajeros que viajaban en los trenes siniestrados en Toledo Violeta Santos Moura | REUTERS 11/38 Imágenes del siniestro ferroviario en Toledo Violeta Santos Moura | REUTERS 12/38 Imágenes del siniestro ferroviario en Toledo Violeta Santos Moura | REUTERS 13/38 Imágenes del siniestro ferroviario en Toledo Violeta Santos Moura | REUTERS 14/38 Pasajeros de los trenes accidentados en Toledo Violeta Santos Moura | REUTERS 15/38 Accidente ferroviario en Toledo Ismael Herrero | EFE 16/38 Efectivos de los servicios sanitarios en la zona donde han impactado dos trenes de alta velocidad, en Toledo Ismael Herrero | EFE 17/38 Viajeros de los trenes afectados por el accidente ferroviario de Toledo, tras salir de los vagones Juanma Jiménez | EUROPAPRESS 18/38 Personal de emergencias en el lugar donde impactaron dos trenes de la línea de AVE Madrid-Andalucía Violeta Santos Moura | REUTERS 19/38 Efectivos de los servicios sanitarios en la zona donde han impactado dos trenes de alta velocidad, en Toledo Ismael Herrero | EFE 20/38 Viajeros en la estación de tren de Santa Justa, en Sevilla. Francisco J. Olmo | EUROPAPRESS 21/38 Viajeros afectados por la cancelación de la línea del AVE Madrid-Andalucía, en la estación de Santa Justa de Sevilla Francisco J. Olmo | EUROPAPRESS 22/38 Pasajeros esperan en la estación de Santa Justa de Toledo tras el accidente ocurrido en la provincia de Toledo Marcelo del Pozo | REUTERS 23/38 Imágenes captadas por un dron de la Guardia Civil del lugar del accidente ferroviario en Toledo Guardia Civil | EFE 24/38 Imágenes captadas por un dron de la Guardia Civil del lugar del accidente ferroviario en Toledo Guardia Civil | EFE 25/38 Vista desde el interior de uno de los vagones de los trenes accidentados Capital Radio | EFE 26/38 Agentes de servicios de emergencias en la zona del siniestro ferroviario Violeta Santos Moura | Reuters 27/38 Imágenes del siniestro ferroviario en Toledo Violeta Santos Moura | REUTERS 28/38 Lugar del accidente ferroviario ocurrido en la línea de AVE Madrid-Andalucía, a su paso por la provincia de Toledo Violeta Santos Moura | REUTERS 29/38 Lugar del accidente ferroviario ocurrido en la línea de AVE Madrid-Andalucía, a su paso por la provincia de Toledo Violeta Santos Moura | REUTERS 30/38 Lugar del accidente ferroviario ocurrido en la línea de AVE Madrid-Andalucía, a su paso por la provincia de Toledo Violeta Santos Moura | REUTERS 31/38 Cartel en la estación de Atocha, Madrid, que informa de la circulación interrumpida en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía Chema Moya | EFE 32/38 Imágenes del siniestro ferroviario en Toledo Violeta Santos Moura | REUTERS 33/38 Servicios de emergencia trabajando en el lugar del accidente ferroviario Juanma Jiménez | EUROPAPRESS 34/38 Imágenes del siniestro ferroviario en Toledo Violeta Santos Moura | REUTERS 35/38 Viajeros de los trenes accidentados, en Urda (Toledo) Juanma Jiménez | EUROPAPRESS 36/38 Helicóptero de Emergencias en el lugar del siniestro ferroviario Juanma Jiménez | EUROPAPRESS 37/38 Servicios de emergencias en la estación de Santa Justa de Sevilla, a donde se dirigían los trenes siniestrados Álex Zea | EUROPAPRESS 38/38 Dos trenes similares a los que han impactado en la provincia de Toledo, estacionados en la estación de Santa Justa de Sevilla Marcelo del Pozo | REUTERS El accidente de dos trenes de alta velocidad en Toledo, en imágenes La Voz

Más allá de los rostros conocidos, todavía hay decenas de personas que permanecen en paradero desconocido, como un vecino de A Coruña que su familia ha intentado localizar sin éxito; lo que sí han confirmado es que viajaba en un de los dos convoyes accidentados. También es el caso de Adriana Marroquín; su hermana ha hecho una publicación en Instagram, que rápidamente ha sido difundido por otros usuarios a fin de obtener mayor difusión, pidiendo colaboración para intentar localizar a esta joven que viajaba en el vagón 8 del AVE de Renfe. «No damos con ella. Cualquier información se agradece», ha escrito. No es la única. Cristina hacía la misma petición, esta vez a través de X. «Desaparecido DAVID MARTÍNEZ MÉNDEZ iba en tren Iryo. Por favor no tenemos información sobre él», escribía mientras pedía que compartiesen el mensaje para poder llegar a más gente y, así, poder encontrar a este joven de 25 años que también iba sentado en el tren de Renfe, en concreto en el asiento 16A del vagón número 7. «Necesitan a alguien que pueda confirmar si se le ha visto entre los heridos o si se lo ha llevado un helicóptero, toda información es bienvenida», escribía otra persona que se hacía eco.

«Eleuterio del Olmo Ramírez. 50 años. Poca barba y pelo corto. Viajaba en Ave, vagón 7, asiento 17C», es otra de las personas sobre la que, más de diez horas después de que se produjese la colisión, no se tenían noticias. «Juan José García Palacios (27 años). Viajaba en el vagón 8, asiento 9C», era el mensaje con el que la familia de este guardia civil buscaba respuestas en un momento lleno de angustia e incógnitas. Lo mismo ocurría con David Reina Reguera, un ingeniero de 25 años que viajaba en el vagón 8 del Ave, y del que sus allegados no habían recibido novedades, más allá de que había cogido uno de los trenes accidentados.

Mientras estos mensajes se sucedían, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo comenzaba, a mediodía, a recibir los cuerpos de las más de 60 víctimas mortales del accidente ferroviario ocurrido para proceder a las labores de identificación y los trabajos forenses. La Unidad Militar de Emergencias (UME), por su parte, preparaba una morgue auxiliar para hacer frente a la llegada de los fallecidos.