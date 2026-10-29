Feijoo considera «imprescindible» que se asuman responsabilidades políticas tras el siniestro

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, hace una declaración a la prensa este jueves, tras visitar el puesto de mando avanzado habilitado por el accidente ferroviario en Urda, Toledo Ángeles Visdómine | EFE

Con el eco aún resonando de la brutal colisión entre un tren de AVE y un convoy de Iryo, Alberto Núñez Feijoo se desplazó este jueves al puesto de mando en la localidad toledana de Urda, epicentro de la tragedia ferroviaria. Con el semblante serio y acompañado por el líder de su partido en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, el jefe de los «populares» quiso conocer de primera mano el alcance de los trabajos de rescate y trasladar su agradecimiento a los sanitarios, bomberos, psicólogos y vecinos que actúan como escudo ante el horror. Como ya hiciera la víspera, insistió en que no es el momento de pedir cabezas pero dejó claro que la asunción de responsabilidades ante una tragedia de este calibre no son «opcionales» sino «imprescindibles desde el punto de vista ético y moral». «En este momento necesitamos la cabeza fría, respeto, pero también memoria», aseveró.

El núcleo de sus reproches se ha dirigido hacia el ministro de Transportes, Óscar Puente. Feijoo tildó de «frivolidad impropia de un ministro y de un Gobierno» el hecho de intentar «echar la culpa a un operador de Atocha» pocas horas después del siniestro en el que perdieron la vida al menos 69 personas. A juicio del líder del PP, las explicaciones rápidas que apuntan en exclusiva al error humano buscan eludir una crisis de gestión mucho más profunda. «La política no consiste en descalificar ni en hablar, consiste en hacer», enfatizó el político gallego, exigiendo que al frente de carteras estratégicas se sitúe a profesionales con «experiencia, gestión y rigor». Porque, añadió, «o te rodeas de gente que sabe u ocurren cosas como estas».

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Para el líder del PP, la acumulación de incidentes graves en la red de transportes, con «más de 100 muertos en dos accidentes ferroviarios en menos de diez meses», obliga a abrir un debate de fondo. Según sostuvo, el encadenamiento de estas tragedias en el mismo corredor Madrid-Sevilla justifica un severo cuestionamiento del modelo actual y de las condiciones de seguridad en la alta velocidad española. Aunque prefirió, por ahora, esquivar la exigencia de la dimisión directa de Puente. «No voy a entrar. Yo sí sé lo que haría si fuera presidente del Gobierno», zanjó.

Durante su visita a la zona cero, el líder del PP ensalzó el despliegue de los servicios médicos, de emergencia y fuerzas de seguridad ciudadana, tildándolos como el reflejo de «la mejor España». También agradeció en persona al alcalde de Urda, Manuel Galán, y al pueblo de la localidad su incondicional apoyo vecinal con los damnificados. «Vimos un pueblo que coge sus coches y se va al campo, vimos al farmacéutico de este pueblo con una actitud ejemplar», ensalzó ante los periodistas.

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Sin interlocución con Sánchez

Pese a la magnitud de la catástrofe ferroviaria, Feijoo desveló que no ha existido interlocución directa de ningún tipo con el Palacio de la Moncloa ni con el presidente del Gobierno. El jefe de los «populares» señaló que toda la información detallada de la que dispone de manera oficial ha sido recabada gracias al contacto y la cortesía institucional del presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page. «Se lo agradezco mucho», dijo tras reunirse con el mandatario autonómico y con el delegado del Gobierno, José Pablo Sabrido.

Con la precampaña electoral suspendida, el PP ya ha avanzado que exigirá una «investigación gubernamental inmediata» para esclarecer la tragedia ferroviaria, nueve meses después de la catástrofe de Adamuz, Córdoba, en la que perdieron la vida otras 46 personas. Esquerra, Podemos y el Frente Amplio ya han registrado formalmente la comparecencia de Puente ante la Diputación Permanente. «Los españoles necesitamos respuestas», insistió Feijoo anticipando que la gestión de las infraestructuras ferroviarias y la exigencia de dimisiones marcarán el eje del debate inmediato una vez que se levante el luto.