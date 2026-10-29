Un fallo en el sistema 24 minutos antes del choque, y una orden de reanudar la marcha

El ministro de Transportes, Óscar Puente, en el lugar del accidente ferroviario en Urda Ismael Herrero / Efe

Sobre las 8.30 horas el sistema de control, el LZB, de la estación de Urda, en la provincia de Toledo, se cayó como consecuencia de un «fallo de comunicación en tres ordenadores de la red». La caída del sistema provocó la detención inmediata de los seis trenes que circulaban por el tramo afectado de 69 kilómetros, tal y como informó el ministro de Transporte, Óscar Puente, en su comparecencia ante los medios desde el centro de control del ADIF. En ese momento, según dijo, los trenes se comunicaron con la central, que ya estaba al tanto de la avería.

Cuando este sistema de protección se cae, que según Puente «no es muy frecuente, aunque a veces pasa», se activan las correspondientes pautas y protocolos, y automáticamente el centro de control asume el mando, como sucedió este miércoles. En ese contexto, seis minutos después de la caída del LZB, un operador del centro de control autorizó la reanudación de la circulación de todos los trenes con normalidad.

Una decisión que, en palabras de Puente, contraviene la normativa, ya que la autorización debería ser solo con una velocidad de marcha a la vista, es decir, limitada a 40 kilómetros por hora. «Los propios protocolos del ADIF impiden reanudar la marcha con normalidad, puesto que estaba ocupado el circuito de vía por el tren Iryo detenido a la entrada de la estación, además con una señal roja que impedía la reanudación de la marcha», señaló el ministro. Al retomar la circulación, uno de los maquinistas de los trenes que estaban parados llegó a advertir al operador del centro de control que en esas circunstancias no se debía circular con normalidad, sino con una limitación de velocidad, y este rectificó. Sin embargo, el resto de trenes reanudaron con normalidad. Entre ellos, el AVE, que recorrió 25 kilómetros antes de chocar con el Iryo, que estaba detenido porque, según la propia compañía, no recibió la orden de continuar el trayecto. El impacto entre los dos convoyes se produjo a las 8.54 horas. Aunque no ha trascendido la velocidad a la que circulaba el tren de Renfe, Puente señaló que en este tramo se pueden alcanzar los 200 kilómetros por hora. Durante 18 minutos el AVE circuló con normalidad y nadie corrigió la decisión, a pesar de que en las cámaras se veían «perfectamente» los dos trenes colocados en las vías, tal y como dijo el ministro.

Leer más: Otra tragedia con muchos interrogantes sacude la alta velocidad

Las obras de modernización

La Guardia Civil ya ha interrogado al operario del centro de control del ADIF que regulaba el tráfico de la línea Madrid-Sevilla, en el marco de la investigación abierta por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), según confirmaron a Europa Press fuentes de la investigación, que tendrá que determinar las causas de la colisión.

En su comparecencia ante los medios, Puente señaló que, aunque el LZB —que se utiliza en la línea Madrid-Sevilla desde su inauguración en 1992— es un sistema «contrastadísimo», está en proceso de ser reemplazado porque es antiguo y «ya no se fabrica». El ADIF lo está sustituyendo progresivamente por el ERTMS nivel 2, el sistema europeo moderno de control y señalización. En este sentido, como apunta el Diario de Sevilla, el origen del accidente podría estar en el fallo en cascada de los tres sistemas de seguridad, es decir, el LZB, BCA y ASFA-AV. Y la causa detrás de este triple fallo, relacionada con las obras de modernización que se están ejecutando en esta línea desde el 2021.