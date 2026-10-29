La exministra de empleo Fátima Báñez iba en el vagón del Iryo que recibió el impacto del AVE

La economista Fátima Báñez durante un desayuno informativo en Madrid en el mes de mayo Chema Moya | EFE

Se ha convertido en el rostro conocido de la mayor tragedia de tren de la historia de España. Fátima Báñez, la exministra de Empleo y Seguridad Social durante los dos gobiernos de Mariano Rajoy, actual presidenta de la Fundación CEOE, viajaba en ese último vagón del Iryo que fue arrollado por un convoy de Renfe y que, tras el fuerte impacto, cayó por un terraplén. Su cuerpo, a cierre de esta edición, aún se encuentra atrapado entre el coche 1 y la máquina de Renfe, a la espera de que llegue una grúa para poder liberarlo, según confirmaron fuentes de la patronal a este periódico.

Cogió el tren a las 8 de la mañana en Madrid, sola, aunque el plan inicial era que viajara junto con su compañero de CEOE, Lorenzo Amor, el presidente de ATA, para participar en el Día de la Empresa de la Confederación de Empresarios de Andalucía, CEA, en Sevilla. Sin embargo, el también vicepresidente de la patronal decidió a última hora de la tarde del martes adelantar el viaje por un tema personal y voló durante la noche a la capital hispalense, una decisión que le ha evitado vivir esta tragedia. La idea era que él la esperaba en la estación de Santa Justa para participar juntos en el acto empresarial, comer y después regresar los dos en un avión de vuelta a Madrid.

Lorenzo Amor permanece en shock desde que conoció el accidente ocurrido. «Desde que saltó la noticia estoy temblando», confesaba a este periódico, visiblemente nervioso, el empresario, que intentó durante toda la mañana, sin éxito, contactar con su compañera y amiga y a la que le mandó varios mensajes con la esperanza de que le respondiera que se encontraba bien. A las 12.30 de la mañana de este miércoles trágico la CEOE publicó también un tuit manifestando su preocupación: «Pendientes de noticias de Fátima Báñez, presidenta de Fundación CEOE, que viajaba en uno de los trenes accidentados en Toledo. Los empresarios estamos consternados por el accidente ferroviario y trasladamos nuestras condolencias a las familias y todo el apoyo a los afectados».

Angustia en el PP

Desde el PP, partido por el fue diputada por Huelva durante casi dos décadas, también se mostraron «angustiados». «No hay angustia comparable a esa espera. La sentimos en carne propia porque también la hemos sufrido. Saben que me refiero a la exministra Fátima Báñez, de quien todavía no tenemos noticias confirmadas», explicó el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijoo.

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Licenciada en Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE), Fátima Báñez (Huelva, 1967) tiene el mérito de haber sufrido dos huelgas generales en menos de un año, a consecuencia de los recortes generados en la reforma laboral que puso en marcha en 2012, pero haber sido capaz al mismo tiempo de entablar una profunda y sincera amistad con dos grandes líderes sindicales: Cándido Méndez, secretario general de UGT en aquella época, y José María Fidalgo, quien fuera secretario general de CC OO.

El reto que le encargó Mariano Rajoy no fue nada fácil: en vísperas de la Nochebuena del 2011, cogió las riendas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en el peor momento para el mercado laboral español. En los últimos cuatro años se habían destruido 2,7 millones de puestos de trabajo al estallar la Gran Recesión y la cifra de parados en España superaba con creces los 5,2 millones. Es más, 1,5 millones de hogares tenían a todos sus miembros en desempleo y la tasa del paro nacional duplicaba la media europea al sobrepasar de largo el 22%. Pero no había tocado aún techo: el número de parados siguió escalando sin tregua hasta tocar un máximo histórico de casi 6,3 millones en el primer trimestre del 2013.

Sin medias tintas

Pero la política andaluza, fiel a su empecinamiento, no claudicó. Puso en práctica ese lema que tiene tatuado desde la infancia, el valor del esfuerzo y del trabajo y se entregó a elaborar una reforma laboral que, aunque fue fuertemente criticada y le costó las dos últimas huelgas generales de la historia de España, logró impulsar el empleo y domar el paro, aunque a costa, entre otras medidas, de abaratar el despido. No le gustaban las medias tintas. Cuando abandonó el ministerio, en junio del 2018, el número de desempleados se había reducido a la mitad.

Trabajadora incansable, su labor pública la desarrolló con total discreción y sin grandes alharacas, tal y como a ella le gustaba vivir, según cuentan sus allegados. Aunque tímida en un primer momento, su sonrisa delataba el gran sentido del humor que la definía, siempre dispuesta para conversar, más allá de las charlas políticas, y para gastar bromas. Eso sí, cuando tenía que decir no, era no y no le temblaba la voz, siempre de frente, a la cara. «Más vale una vez colorado que doscientas amarillo», solía decir.

Casada y madre de dos hijos, trataba de encontrar siempre tiempo para escaparse a la tierra de su alma, Huelva, comer ensaladilla, jamón y gambas y entregarse a dos de sus grandes aficiones reconocidas: la poesía y Joaquín Sabina, cantautor al que admiraba profundamente, pese a tener otros colores políticos. El deporte era otra de las actividades que le permitía abstraerse de su incansable actividad primero en el ámbito político y después en el empresarial (ha sido consejera de varias empresas, como Iberdrola o la farmacéutica Rovi) y practicaba siempre que podía junto a su hijo pequeño el bádminton, actividad que le llevó además a forjar también una fuerte amistad con la campeona del mundo Carolina Martín.

El año pasado vivió uno de los momentos más emotivos de su vida profesional al recibir en su tierra el premio especial Ana Vives de los Onubenses del Año, donde pronunció una frase para el recuerdo: «El futuro es de los valientes y de los optimistas. Y creo que todos juntos somos capaces de conquistarlo».