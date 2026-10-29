Ya no hay espacio para la autocomplacencia: es necesario refundar el ferrocarril en España

En los vagones del Iryo se encontraron 44 fallecidos (en este convoy viajaban 147 pasajeros), mientras que en los del AVE hubo 24 víctimas mortales (en este convoy viajaban 397 pasajeros). Varias partes del tren quedaron destrozadas tras salir despedidas por una ladera. Ana Beltran | REUTERS

«El tren en España no es seguro. Seguro es el tren en Japón, que lleva 50 años con alta velocidad y no ha habido ni un accidente mortal. Esa tiene que ser nuestra referencia». La frase la pronunció hace unos meses Mario Samper, presidente de la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz, en la comisión de investigación del Senado.

Es la visión de una víctima, pero a la luz del nuevo accidente ferroviario de Urda, con al menos 68 muertos y medio centenar de heridos, apenas diez meses después de otro accidente con 46 fallecidos en la misma línea Madrid-Sevilla, es evidente que la confianza en el ferrocarril español está bajo mínimos, y que el propio sistema público que debe garantizar la seguridad no ha sido capaz de generar esa confianza en los usuarios. Es preciso, por tanto, refundar las bases de la cultura de la seguridad en España y dejar la autocomplacencia en la que se ha ahogado el propio sistema. Esas proclamas que celebran a España como potencia de la alta velocidad, que nos ponen en el podio en segundo lugar por debajo de China, todas esas soflamas sobre nuestro conocimiento en el ámbito de la ingeniería, la obsesión política por construir más y más kilómetros de vías... Hay que ser más humildes. En nuestra magnífica red de alta velocidad ya ha habido tres accidentes: Angrois, Adamuz y Urda. En total, 194 muertos desde el 2013.

Los estudios de siniestralidad ferroviaria se basan en sesudos análisis estadísticos sobre la probabilidad de ocurrencia de un accidente. La línea Madrid-Sevilla, inaugurada en 1992, apenas tuvo percances desde su inauguración. Y en solo diez meses se convierte en la tumba de 114 viajeros. No hay un solo precedente en el mundo, es una verdadera rareza estadística. Aunque si se repasan las intervenciones de los expertos en el juicio por el accidente de Angrois, con 80 muertos en julio del 2013, el perito británico James Robert Catmur, contratado por la aseguradora de Renfe, calculó que la probabilidad de que ocurriera un descarrilamiento en esa curva era de un accidente cada año. Había que reducir de 200 a 80 por hora sin que en ese tramo estuviera instalado ningún sistema que recondujera un eventual error humano. ¿Es seguro un sistema que puede propiciar un siniestro grave cada año en determinados tramos de su red ferroviaria?

La sentencia en primera instancia confirmó que el ADIF no hizo los análisis de riesgos que marca la normativa europea, pero finalmente la Audiencia Provincial de A Coruña eximió de toda responsabilidad al cargo del ADIF que validó la seguridad de la línea de alta velocidad Ourense-Santiago. Si en el ámbito judicial no se fuera tan condescendiente con las responsabilidades del administrador ferroviario, tal vez Angrois podría haber sido un antes y un después en la cultura de la seguridad en el ADIF. Pero condenar al maquinista en solitario solo ha servido para aumentar la autocomplacencia, crudamente demostrada en las declaraciones de los técnicos de la empresa pública durante el juicio, empeñados en negar que la curva de Angrois era un punto peligroso en la línea. Los niveles de arrogancia de aquellas intervenciones superaban cualquier umbral aceptable.

Es pertinente rescatar ahora otra frase de otro presidente de una asociación de víctimas, en este caso la del Alvia. «Lo que me choca del sistema es que, en solo un año, unas víctimas que no tenían ni idea ya ven claramente que se estaba incumpliendo la normativa», aseguró Jesús Domínguez en una entrevista en La Voz. ¿Hay tal ensimismamiento en el sistema ferroviario que ya solo se detectan las disfunciones desde fuera?

El ministro de Transportes, Óscar Puente, volvió ayer a reivindicar la seguridad del ferrocarril en España. Pero ya parece una frase automática, destinada a que la gente pueda ejercer la movilidad cotidiana sin pensar en un destino aciago. Es verdad que corren más riesgos en sus coches particulares. Pero tal y como están las cosas las frases automáticas se tornan vacías. El ministro, convertido en ariete político en las redes, tal vez no era consciente de lo que le esperaba cuando lo nombraron. Es el responsable político del transporte por tierra, mar y aire. Aunque no tenga responsabilidad directa técnica sobre la seguridad, sí es el responsable de impulsar políticas activas para evitar estos desastres. Hay muchos ministerios con contenidos más ligeros para ejercer su actividad tuitera de forma más despreocupada. El de Transportes es una cosa muy seria.

Otro accidente «inverosímil»

De nuevo un accidente que el ministro califica como «inverosímil». Pero todos están aderezados por esa sensación de irrealidad. A no ser que piense que es inverosímil que a los campeones de la alta velocidad europea les pasen estas cosas. Volvemos al problema de la autocomplacencia. Sí les pasa, y a unos niveles que ya son insoportables y que exigen una auditoría integral que se cuele en todos los departamentos, en todas las vías, en todos los centros de control. La auditoría que le hizo Bruselas al ADIF después del accidente de Angrois constató que el modelo de seguridad español despreciaba los análisis de riesgos y que, si se hacían, fallaba la vigilancia. «Sin vigilancia es imposible saber si el riesgo se encuentra efectivamente bajo control», concluían los expertos de la Agencia Ferroviaria de la UE.

Poco antes de que ocurriera el accidente de Adamuz, Óscar Puente se embarcaba en un proyecto para elevar la velocidad de los trenes de 300 a 350 por hora. De nuevo el problema de la intromisión política en la esfera técnica, los delirios de los faraones. Si tenemos dos accidentes terribles en una línea en la que se circula a una velocidad media comercial de 190-220 km/h, ¿no será mejor garantizar la seguridad a la velocidad máxima actual en lugar de empeñarse en batir récords absurdos?

Y luego están los errores humanos, no para tenerlos en cuenta para que sean reconducidos por un sistema fortalecido, sino para mantener en la impunidad a ese sistema para que siga en su letargo acomodaticio. «En este trabajo real [el transporte ferroviario] los humanos tenemos lapsus, hay muchos lapsus, y si no se tiene todo esto en cuenta se vive en una ilusión idealista. Hay que tener en cuenta la variabilidad humana», declaró en el juicio de Angrois Pilar Calvo, una de las mayores expertas internacionales en el factor humano en el mundo del transporte que, pese a los tiempos de la inteligencia artificial, aún no está totalmente tecnificado. Si no es así, los fallos humanos «son consecuencias, no causas», concluyó la experta.