La editora de OKdiario pagó 242.000 euros a la defensa de Koldo García

La abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, a las puertas de los juzgados de Madrid Rodrigo Jimenez | EFE

La empresa editora de Okdiario, Dos Mil Palabras S.L., pagó 242.000 euros para sufragar los honorarios y gastos de la defensa de Koldo García, antiguo asesor del exministro José Luis Ábalos. La abogada Leticia de la Hoz ha aportado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz dos facturas y los correspondientes justificantes bancarios para acreditar que fue esta sociedad, y no el PSOE, la que costeó sus servicios.

Los pagos, realizados entre noviembre del 2025 y enero del 2026, coinciden con una etapa de intensa exposición mediática de García en Okdiario. El antiguo asesor ministerial concedió una extensa entrevista a Eduardo Inda, director del periódico, que fue publicada en sucesivas entregas. También permitió que las cámaras del digital le grabaran preparando la maleta antes de su ingreso en prisión provisional.

La documentación fue presentada este jueves ante Pedraz, que investiga en el caso cloacas las presuntas maniobras para desbaratar investigaciones judiciales que afectaban al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno. De la Hoz figura como investigada en ese procedimiento y había sido requerida para identificar quién había pagado la defensa de García.

La primera factura está fechada el 27 de noviembre del 2025 y fue emitida por IDBO Consultants, sociedad vinculada a la abogada, a nombre de Dos Mil Palabras. Su importe asciende a 150.000 euros, que con el IVA se convierten en 181.500 euros.

El concepto es explícito: «Honorarios, aranceles y gastos por asesoramiento jurídico y procedimientos del señor D. Koldo García». La letrada acompaña el justificante de una transferencia por idéntica cantidad, ordenada ese mismo día desde Dos Mil Palabras a una cuenta de IDBO Consultants en el Banco Santander.

El ingreso en prisión

La fecha resulta especialmente significativa. El 27 de noviembre del 2025, el Tribunal Supremo acordó el ingreso en prisión provisional de García y del exministro Ábalos por la investigación de los contratos de mascarillas y otras presuntas irregularidades.

Precisamente durante aquellas jornadas, Okdiario tuvo acceso al exasesor ministerial, que concedió una larga entrevista a Inda sobre su paso por el Gobierno, sus relaciones políticas y la situación judicial que afrontaba.

Las sucesivas entregas incluyeron acusaciones de García contra el entorno de Pedro Sánchez y otros dirigentes socialistas. El exasesor habló de supuestas aportaciones del suegro del presidente a las primarias del PSOE, aludió a una presunta «compensación» a Begoña Gómez relacionada con Air Europa y cuestionó la fortuna del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, de la que llegó a afirmar que permitiría vivir a varias generaciones.

Una de las grabaciones más llamativas mostraba a García haciendo la maleta antes de comparecer ante el Supremo. El periódico publicó las imágenes de los enseres que preparaba para su posible ingreso en Soto del Real. En aquella grabación, realizada en un hotel de Madrid, el antiguo asesor se mostraba tranquilo ante la posibilidad de terminar encarcelado.

La segunda factura está fechada el 23 de enero del 2026 y responde exactamente al mismo concepto. En esta ocasión, Dos Mil Palabras abonó 50.000 euros, que ascienden a 60.500 euros con el impuesto correspondiente. La defensa incorpora también el justificante de esta segunda transferencia.

En total, la editora de Okdiario desembolsó 200.000 euros antes de impuestos, 242.000 con IVA, para atender los gastos de defensa de García. El escrito no establece ninguna contraprestación periodística vinculada a esos pagos.

Frente a la sospecha de pagos del PSOE

La representación de De la Hoz, ejercida por el abogado y exfiscal Carlos Bautista Samaniego, sostiene que la documentación despeja las sospechas sobre una posible financiación de sus servicios jurídicos por parte del partido de Pedro Sánchez.

«Los documentos acreditan que el Partido Socialista Obrero Español no hizo abono alguno a mi representada por la defensa de D. Koldo García Izaguirre, como ella ha afirmado reiteradamente», señala el escrito dirigido a Pedraz.

La abogada asumió la defensa del antiguo asesor de Ábalos en junio del 2025. Hasta ahora había invocado el secreto profesional para preservar determinados detalles sobre quién sufragaba sus honorarios. Finalmente, ha facilitado las facturas en cumplimiento de una providencia dictada el 28 de octubre.

La identificación de estos pagos tiene especial importancia por la situación procesal de la letrada. De la Hoz está investigada por su presunta intervención en las maniobras destinadas a modificar declaraciones comprometedoras para dirigentes socialistas.

Una de las acusaciones procede de la empresaria Carmen Pano, investigada en la trama de los hidrocarburos, que aseguró ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que la abogada le ofreció 50.000 euros para modificar su testimonio. Pano había declarado que entregó 90.000 euros en efectivo en la sede federal del PSOE, en la madrileña calle Ferraz.

La abogada ha negado esa versión. Sostiene que sus encuentros con la empresaria respondían a gestiones relacionadas con la compraventa de una compañía del sector de los hidrocarburos.

La investigación de Pedraz también trata de esclarecer qué relaciones económicas mantuvieron determinadas personas investigadas con el PSOE y quién sufragó los servicios de abogados y consultores. El magistrado reclamó al partido la documentación relativa a las contrataciones jurídicas efectuadas entre el 2021 y el 2025.